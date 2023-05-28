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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 459-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 28 мая

Власти Киева сообщили о самой массированной атаке беспилотников с начала боевых действий. В Белгороде и приграничных районах Белгородской области досрочно завершили учебный год из-за обстрелов. В Краснодарском крае «были нейтрализованы» беспилотники, пытавшиеся атаковать Ильский НПЗ. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:04. Владимир Зеленский предложил на 50 лет ввести против Ирана «секторальные специальные экономические и другие ограничительные меры» — проект постановления внесен в Верховную раду.

10:35. В Житомирской области Украины, где ночью произошли взрывы, поврежден инфраструктурный объект — глава областной администрации Виталий Бунечко.

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

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10:29. Посол Филиппин в Москве Игорь Байлен не думает, что страна присоединится к санкциям Евросоюза против России, об этом он заявил «РИА Новости».

10:12. В Краснодарском крае совершена попытка атаки на Ильский НПЗ с использованием беспилотников, все устройства «были нейтрализованы», никто не пострадал — оперштаб региона.

10:10. Из-за обстрелов школы во всех приграничных муниципальных образованиях Белгородской области, а также в Белгороде, Яковлевском и Новооскольском городских округах досрочно завершили учебный год, сообщил губернатор Гладков.

10:09. Глава киевской военной администрации Сергей Попко назвал ночную атаку беспилотников на Киев самой массированной с начала военного конфликта.

10:08. Воздушная тревога в Киеве длилась более пяти часов — глава киевской военной администрации Сергей Попко.

10:07. Ночью в Киеве ПВО сбила более 40 беспилотников, известно об одном погибшем и одном пострадавшем, сообщил глава киевской военной администрации Сергей Попко.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 458-й

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