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Коммерсантъ FM
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Посол Филиппин сообщил о поисках альтернативной платежной системы для торговли с Россией

Филиппины ищут способы торговли с Россией на фоне сложностей с использованием SWIFT из-за санкций. Об этом сообщил посол Филиппин в Москве Игорь Байлен.

«Сложности, которые есть сегодня в перемещении товаров и предоставлении услуг между Россией и Филиппинами, это часть проблем со SWIFT, поскольку есть проблемы в платежах из-за санкций»,— сказал он «РИА Новости». Господин Байлен добавил, что Филиппины ищут альтернативную платежную систему.

Делегация бизнесменов из Филиппин, рассказал посол, посетит Санкт-Петербургский международный экономический форум в июне. По словам Игоря Байлена, это станет подтверждением экономических связей между странами.

В сентябре 2022 года стало известно, что Филиппины рассматривают покупку российского топлива и других «ключевых товаров». Посол России в Маниле Марат Павлов говорил, что речь также шла о поставках российских удобрений. Филиппины не присоединялись к санкциям против России и, по словам Игоря Байлена, не планируют.

Лусине Баласян

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