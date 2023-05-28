Посол Филиппин усомнился в перспективе санкций против России

Посол Филиппин в Москве Игорь Байлен заявил, что его страна не рассматривает присоединение к санкциями против России. Филиппины придерживаются принципа нейтралитета в отношении российско-украинского конфликта.

«Я не думаю, что Филиппины присоединятся к санкциям Евросоюза против России или другим способом поддержат их, я не слышал об этом»,— сказал «РИА Новости» господин Байлен.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший в сентябре 2022 года говорил, что ведутся переговоры с Россией о покупке топлива и других «ключевых товаров». Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора со своим филиппинским коллегой в феврале в том числе говорил о необходимости конкретной позиции по конфликту с Россией.

В июне 2022 года советник по национальной безопасности Филиппин Кларита Карлос говорила, что не будет советовать президенту присоединяться к санкциям.