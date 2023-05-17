Венгрия заблокирует транши Украине до исключения банка ОТР из списка «спонсоров войны»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не согласует выделение денег Украине из Европейского фонда мира до тех пор, пока Киев не снимет санкции с венгерского OTP Bank. Венгрия настаивает на исключении организации из украинского списка «международных спонсоров войны».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МИД России Фото: Пресс-служба МИД России

«Пока OTP находится в списке международных спонсоров войны, мы не можем поддержать выделение Украине нового транша в размере €500 млн из Европейского фонда мира»,— написал господин Сийярто на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Венгерская финансовая группа OTP Bank была включена украинскими властями в список «международных спонсоров войны» 4 мая. Соответствующее решение приняло Национальное антикоррупционное бюро Украины. Причиной включения OTP Bank в список стало то, что финорганизация продолжает работать в России после начала вооруженного конфликта на Украине и ввода войск РФ в страну.

Накануне, 16 мая, итальянское агентство ANSA сообщило, что Венгрия заблокировала выделение нового транша военной помощи Украине в размере €500 млн из Европейского фонда мира. Данная сумма должна была быть направлена Киеву 22 мая.

Это уже не первый случай блокировки европейской помощи Украине со стороны Венгрии. Так, 20 января польские СМИ сообщили, что Венгрия заблокировала пакет финансовой помощи в размере €1,5 млрд для Украины. По данным RMF, дипломаты допустили, что страны ЕС могут утверждать транши без участия Венгрии, если та продолжит выступать против.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов