Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экс-солист Pink Floyd Уотерс отверг обвинения в прославлении национал-социалистов

Экс-солист британской группы Pink Floyd Роджер Уотерс прокомментировал подозрения в его сторону в прославлении национал-социализма и разжигании ненависти. Он заявил о политической мотивированности подобных расследований, а также подчеркнул, что выступал против «фашизма, несправедливости и фанатизма».

«Элементы моего выступления, которые были поставлены под сомнение, совершенно четко выражают протест против фашизма, несправедливости и фанатизма во всех его формах. Попытки представить эти элементы как нечто иное являются изворотливыми и политически мотивированными»,— написал Роджер Уотерс в Twitter.

Музыкант считает, что «нападки» в его сторону после последнего выступления исходят от тех, кто не согласен с его политическими взглядами и моральными принципами.

Накануне, 26 мая, немецкая газета Der Tagesspiegel со ссылкой на представителя местных силовых органов сообщила, что полиция инциировала расследование в отношении Роджера Уотерса из-за его одежды на концерте в Берлине. Как отмечает газета, во время выступления музыкант был одет в кожаное пальто, а на его руке была повязка с бело-красным кругом и скрещенными молотками. По мнению берлинской полиции, этот образ был использован для «прославления правления национал-социалистов».

8 февраля Роджер Уотерс выступал на заседании Совета Безопасности ООН, созванное по инициативе России. Во время своей речи музыкант призвал президентов России, США и Украины, а также власти ЕС и руководство НАТО сменить курс и договориться о прекращении огня. Позднее в интервью The Telegraph он рассказал, что стал больше уважать российского президента Владимира Путина.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...