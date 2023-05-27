Экс-солист Pink Floyd Уотерс отверг обвинения в прославлении национал-социалистов

Экс-солист британской группы Pink Floyd Роджер Уотерс прокомментировал подозрения в его сторону в прославлении национал-социализма и разжигании ненависти. Он заявил о политической мотивированности подобных расследований, а также подчеркнул, что выступал против «фашизма, несправедливости и фанатизма».

«Элементы моего выступления, которые были поставлены под сомнение, совершенно четко выражают протест против фашизма, несправедливости и фанатизма во всех его формах. Попытки представить эти элементы как нечто иное являются изворотливыми и политически мотивированными»,— написал Роджер Уотерс в Twitter.

Музыкант считает, что «нападки» в его сторону после последнего выступления исходят от тех, кто не согласен с его политическими взглядами и моральными принципами.

Накануне, 26 мая, немецкая газета Der Tagesspiegel со ссылкой на представителя местных силовых органов сообщила, что полиция инциировала расследование в отношении Роджера Уотерса из-за его одежды на концерте в Берлине. Как отмечает газета, во время выступления музыкант был одет в кожаное пальто, а на его руке была повязка с бело-красным кругом и скрещенными молотками. По мнению берлинской полиции, этот образ был использован для «прославления правления национал-социалистов».

8 февраля Роджер Уотерс выступал на заседании Совета Безопасности ООН, созванное по инициативе России. Во время своей речи музыкант призвал президентов России, США и Украины, а также власти ЕС и руководство НАТО сменить курс и договориться о прекращении огня. Позднее в интервью The Telegraph он рассказал, что стал больше уважать российского президента Владимира Путина.

Лусине Баласян