Сооснователь Pink Floyd Уотерс заявил, что начал больше уважать Путина

Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью изданию The Telegraph сказал, что после того, как начал слушать подкаст The Duran, где мировые новости комментируют «с позиции политического реализма», стал больше уважать президента России Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роджер Уотерс

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Роджер Уотерс

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Возможно, он руководит своей страной во благо всего народа России»,— сказал Роджер Уотерс в интервью. Он добавил, что, «возможно, несправедливо» в прошлом называл Владимира Путина гангстером.

Интервью с Роджером Уотерсом было опубликовано The Telegraph 8 февраля. В тот день он выступил на заседании Совета Безопасности ООН, которое было созвано по инициативе РФ. Во время своей речи музыкант призвал президентов России, США и Украины, а также власти ЕС и руководство НАТО сменить курс и договориться о прекращении огня.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».