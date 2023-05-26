В ФРГ начали расследование против экс-солиста Pink Floyd Уотерса из-за похожей на нацистскую формы одежды

Полиция Берлина открыла расследование в отношении экс-солиста британской группы Pink Floyd Роджера Уотерса по подозрению в разжигании ненависти из-за сценического образа во время концерта в Берлине, передает немецкая газета Der Tagesspiegel со ссылкой на представителя местных силовых органов.

Как отмечает газета, во время выступления музыкант был одет в кожаное пальто, а на его руке была повязка с бело-красным кругом, в котором были размещены два скрещенных молотка. Кроме того, в ходе выступления Роджер Уотерс выстрелил в толпу из макета винтовки. По мнению берлинской полиции, этот образ был использован для «прославления правления национал-социалистов».

Издание не уточняет, на какой стадии сейчас находится расследование и был ли опрошен полицейскими сам музыкант.

Отметим, что использованный Роджером Уотерсом образ — это отсылка к фильму The Wall режиссера Алана Паркера (его сценаристом был сам экс-солист Pink Floyd). В одной из сцен фильма у музыканта — главного героя фильма — начинаются галлюцинации. В опьяненном наркотиками сознании музыканта концерт превращается в неонацистский митинг, а сам главный герой «Пинк» предстает в образе вождя. Следом ему чудились сцены этнических погромов, а потом, под воздействием чувства вины, он отдавал себя же под суд.

Именно в этой сцене использовалась стилизованная под нацистскую символика со скрещенными молотками. В дальнейшем по фильму она встречалась как символ подавления индивидуальности — когда люди превращались в марширующие молотки.

Экс-солист Pink Floyd в последнее время нередко подвергается критике из-за своих пророссийских и антиизраильских заявлений. В феврале он принял участие в заседании Совбеза ООН по Украине по приглашению российской стороны, а также сообщил, что «стал больше уважать Владимира Путина».

Подробнее о биографии и политической позиции экс-солиста Pink Floyd — в материале «Ъ» «Роджер Уотерс и нерушимые стены».

Александр Кислов