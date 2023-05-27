Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ракета «Союз-2.1а» запустила первый радиолокационный спутник «Кондор-ФКА»

Ракета «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и первым спутником «Кондор-ФКА» стартовала с космодрома Восточный. Аппарат выводится на заданную орбиту. «Кондор-ФКА» предназначен для круглосуточного всепогодного радиолокационного дистанционного зондирования Земли в среднем и высоком разрешениях.

Ракета стартовала в 00:14 по московскому времени с площадки 1C Восточного, сообщил «Роскосмос». Носитель отработал штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени.

Серия спутников «Кондор-ФКА» будет состоять из двух аппаратов. Ожидается, что второй будет запущен в 2024 году. Разработкой занимается военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения». Масса спутника составляет 1050 кг.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...