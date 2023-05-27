Ракета «Союз-2.1а» запустила первый радиолокационный спутник «Кондор-ФКА»

Ракета «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и первым спутником «Кондор-ФКА» стартовала с космодрома Восточный. Аппарат выводится на заданную орбиту. «Кондор-ФКА» предназначен для круглосуточного всепогодного радиолокационного дистанционного зондирования Земли в среднем и высоком разрешениях.

Ракета стартовала в 00:14 по московскому времени с площадки 1C Восточного, сообщил «Роскосмос». Носитель отработал штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени.

Серия спутников «Кондор-ФКА» будет состоять из двух аппаратов. Ожидается, что второй будет запущен в 2024 году. Разработкой занимается военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения». Масса спутника составляет 1050 кг.

Леонид Уварчев