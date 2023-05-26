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Коммерсантъ FM
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В Липецкой области введен запрет на беспилотники и пиротехнику

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram-канале о введении в регионе запрета на беспилотники и салюты. Запрет введен на использование всех видов беспилотных судов любой массы и типа, а также салютов и пиротехнических изделий.

Решение, по словам господина Артамонова, поддержали все участники оперативного штаба Липецкой области, большинство из которых являются руководителями правоохранительных органов.

Контроль за соблюдением запрета в Липецкой области будет усилен. Как отметил губернатор, жители часто жалуются на использование пиротехники. «Что касается салютов, то скоро они обязательно будут — самые красивые вместе с нашей победой!» — заключил Игорь Артамонов.

Запрет на использование беспилотников введен в других регионах России, в том числе приграничных с Украиной. Так, например, БПЛА недавно запретили в Курской области.

Сергей Толмачев, Воронеж

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