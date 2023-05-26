Коммерсантъ-История №5 (150)

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Знаете ли вы, что составляет основу основ питания российского правящего класса?

Нет, речь не о тайнах кремлевской кухни. И отечественные, как и зарубежные деликатесы здесь совершенно ни при чем.

В XVIII веке одним из самых умных людей своего времени и изощренным царедворцем считался А. П. Волынский, который дослужился до звания обер-егермейстера в чине полного генерала и занимал пост кабинет-министра императрицы Анны Иоанновны. Некоторое время он был даже единственным докладчиком у самодержицы по всем делам, что превратило его в одну из самых важных персон империи.

Еще его называли большим патриотом. Поскольку взятки он предпочитал брать у иноземцев и иноверцев. А у соплеменников-русских вымогал деньги, только когда больше взять было не с кого. Нелюбовь к немцам, окружавшим императрицу, оказалась для него пагубной. Но его низвержение с властных высот не обошлось без участия природных русских царедворцев. Рассказывают, что после этого Волынский в сердцах заметил:

«Нам, русским, не надобен хлеб: мы друг друга едим и от того сыты бываем».

Но, может быть, опальный сановник в канун казни слишком сгустил краски? Если он и ошибся, то только в одном. За прошедшие с тех пор годы эта черта стала характерной для очень многих в российской элите, невзирая на национальности.

Возьмем, к примеру, историю из раннесоветского времени. Три литератора, выросшие в эпоху революционной сексуальной свободы, не уловили смену настроений в высших эшелонах власти и оказались объектами образцово-показательного наказания, включая всенародное шельмование. И их поедом ели даже недавние соратники и единомышленники. А Верховный суд РСФСР принял по их странному делу еще более странное решение. Все подробности — в тексте «Искусно устроившие волчью западню».

О том, что в борьбе за собственное благополучие чиновники во все времена не жалели живота чужого, известно давно. Но то, как это происходило под знаменем борьбы за счастье народа, заслуживает особого внимания. Детали — в статье «Избыточный штат бумажных паразитов».

Не стали исключением и тяжелейшие годы Великой Отечественной войны, когда при достаточной обеспеченности войск продовольствием бойцы недоедали и умирали от истощения. Об этом — публикация «Все эти командиры забыли лучшие традиции русской армии».

А царские времена отличались от советских главным образом тем, что «поедание» людей принимало более изощренные формы. Так, 200 лет назад, 10 апреля 1823 года*, Государственный совет принял решение, утвержденное императором Александром I, значительно усложнявшее жизнь тем, кто решил сложить с себя монашеский сан и вернуться к прежней жизни. А с годами жизнь церковных непослушников постарались сделать и вовсе невыносимой. О том, как — в материале «По плотскому грехопадению».

Об этих и других примерах, подтверждающих правоту вольнодумца и царедворца Волынского,— этот выпуск ежемесячника «Коммерсантъ-История».

Евгений Жирнов, руководитель историко-архивной службы ИД «Коммерсантъ»

Содержание

«И резкой формы, в которой представители Рады вели дальнейшие переговоры» / Как Украине возвращали трофеи

«По плотскому грехопадению» / С чем сталкивались церковные непослушники

«Цена эта возрастает при малом количестве выпавшего» / Какие деньги падали с неба

«Избыточный штат бумажных паразитов» / Как появился особый управленческий спорт

«Искусно устроившие волчью западню» / Как правительство дрессировало интеллигенцию

«Все эти командиры забыли лучшие традиции русской армии» / Почему возник голод на передовой

*Все даты до 1 февраля 1918 года даются по старому стилю.