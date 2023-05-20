«Цена эта возрастает при малом количестве выпавшего»

125 лет назад, 25 мая 1898 года, хозяин земли русской император Николай II признал «плоды неба» — метеориты — государственной собственностью; а четыре месяца спустя появились правила передачи небесных камней в казенные учреждения; причем выплачиваемые нашедшим эти редкости суммы без всякого преувеличения можно было назвать изумительными.

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Фото: Яцина Владимир / Фотохроника ТАСС «Представившему метеорит выдается вознаграждение»

Фото: Яцина Владимир / Фотохроника ТАСС

Из утвержденного императором Николаем II мнения Государственного совета «О признании метеоритов государственной собственностью», 25 мая 1898 года.

Государственный Совет, в Соединенных Департаментах Гражданских и Духовных Дел, Законов и Государственной Экономии и в Общем Собрании, рассмотрев представление Управляющего Министерством Народного Просвещения о признании метеоритов государственною собственностью, мнением положил:

I. Постановить относительно метеоритов следующие правила.

1) Метеориты (метеорные камни, аэролиты, камни, падающие с неба) составляют государственную собственность и подлежат передаче в правительственные естественно-исторические музеи.

2) Лицо, нашедшее метеорит, обязано или само препроводить его в музей (ст. 1), по своему выбору, или сдать метеорит кому-нибудь из чинов учебного ведомства либо местной администрации, или заявить музею либо одному из указанных должностных лиц о местонахождении метеорита, для зависящих с их стороны распоряжений относительно доставки его в музей. Нашедшему метеорит, в случае не указания избранного им музея, объявляется, в какой музей передан метеорит.

II. Предоставить Министру Народного Просвещения, одновременно с обнародованием настоящего узаконения (отд. I), издать, по сношении с Министрами Внутренних Дел, Юстиции и Финансов, и распубликовать установленным порядком, чрез Правительствующий Сенат, во всеобщее известие, правила относительно вознаграждения лиц, доставивших метеориты по назначению или объявивших о их находке…

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«Цена метеоритов, весом свыше 50 граммов, определяется от 10 коп. до одного руб. за грамм»



Из «Правил о вознаграждении лиц, нашедших метеориты, за доставление таковых в правительственные естественно-исторические музеи», утвержденных 16 сентября 1898 года.

1. В силу Высочайше утвержденного 25-го мая 1898 г. мнения Государственного Совета, метеориты (метеорные камни, аэролиты, камни, падающие с неба), составляют государственную собственность и подлежать передаче в правительственные естественно-исторические музеи, как-то: минералогический музей Императорской Академии наук, минералогические и геологические собрания Императорских университетов, музей Горного института, собрание Геологического комитета, минеральные собрания Сельскохозяйственного института в Москве и Института сельского хозяйства и лесоводства в Новой Александрии, провинциальные существующие или имеющие открыться впоследствии правительственные музеи, при которых существуют геологические или минералогические собрания, напр. Тифлисский музей, и проч.

2. Лицо, нашедшее метеорит, обязано или само препроводить его в музей (ст. 1) по своему выбору, или сдать метеорит кому-нибудь из чинов учебного ведомства либо местной администрации, или заявить музею либо одному из указанных должностных лиц о месте нахождения метеорита для зависящих с их стороны распоряжений относительно доставки его в музей. Нашедшему метеорит, в случае не указания избранного им музея, объявляется, в какой музей передан метеорит.

3. Представившему метеорит выдается вознаграждение в размере 5% стоимости метеорита, определяемой в каждом отдельном случае тем учреждением, в которое метеорит поступил на хранение.

4. Цена метеоритов, весом свыше 50 граммов, определяется от 10 коп. до одного руб. за грамм, смотря по свойствам метеорита и его размерам, причем цена эта возрастает при малом количестве выпавшего материала (несколько метеорных камней одинакового состава, выпавших одновременно, рассматриваются в отношении определения их стоимости за один метеорит). Стоимость метеоритов, весящих менее 50 граммов, определяется особо, не придерживаясь указанных правил оценки. Цена метеоритов весом свыше 10 000 гр. и до 100 000 граммов может быть исчислена, уменьшая пропорционально стоимость 1 грамма от 10 до 5 коп.

5. 5%-ное вознаграждение уплачивается из средств учреждения, приобретшего метеорит.

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Фото: РИА Новости «Нашедшему метеорит предоставляется право первого его научного исследования»

Фото: РИА Новости

6. Как об этом приобретении, так и о сделанной метеориту оценке публикуется во всеобщее сведение в издании помянутого учреждения и в «Журнале Министерства Народного Просвещения».

7. Нашедшему метеорит предоставляется право первого его научного исследования (химический, микроскопический анализы и проч.), на которое при весе метеорита в 50–100 граммов может быть израсходовано не более 1/5 его части. Для более значительных метеоритов количество это определяется в 20 граммов. Материал для исследования определяется по соглашению с учреждением, в которое метеорит поступил на хранение. Оставшийся от обработки материал, со включением микроскопических препаратов, должен быть возвращен учреждению.

8. В случае, если учреждение, куда доставлен метеорит, не найдет возможным приобрести его на указанных условиях, то уведомляет о том другие вышеупомянутые в п. 1 учреждения. Если несколько таких учреждений пожелают сделать это приобретение, то назначение метеориту дается Министром Народного Просвещения.

9. Если на приобретение метеорита, вследствие высокого размера причитающегося за его находку вознаграждения, потребуется отпуск особой суммы, то назначение места хранения метеориту дается тем Министерством, по ходатайству или с разрешения которого сумма эта ассигнуется.

10. Все дальнейшие распоряжения относительно поступивших в правительственные учреждения метеоритов, отделение частей для обмена, для нового научного исследования и т. д., предоставляются усмотрению этих учреждений. Принимаемые последними меры должны быть опубликованы в упомянутых в п. 6 изданиях во всеобщее сведение…

(В документах того времени указывалось, что редкие метеориты равноценны золоту. В Забайкалье тогда же шлиховое золото скупали у владельцев участков по 0,94–1,08 руб. за грамм, а старателям платили 0,23–0,71 руб. за грамм, что было во много раз больше, чем выплаты нашедшим метеориты.— «История»).

Публикация Евгения Жирнова