«Все эти командиры забыли лучшие традиции русской армии»

80 лет назад, 4 мая 1943 года, Государственный комитет обороны (ГКО) направил специальную комиссию на Калининский фронт, где наблюдались случаи недоедания и смертей от истощения красноармейцев; при этом в результатах проверки говорилось, что данный фронт и его армии и соединения «имели достаточную обеспеченность продовольствием».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Очень много повсюду говорили о еде, вернее, о перебоях в питании»

Фото: Дмитрий Козлов / РИА Новости «Очень много повсюду говорили о еде, вернее, о перебоях в питании»

Фото: Дмитрий Козлов / РИА Новости

«Да, понял я, дело серьезное»

Из воспоминаний главного редактора газеты «Красная Звезда» генерал-майора Д. И. Ортенберга о 1943 годе, опубликованных в 1991-м.

Апрель...

На Калининском фронте, где недавно погиб наш спецкор Александр Анохин, ранен писатель Василий Ильенков. Фронт сразу оголился, оставшись без корреспондентов. Надо было немедленно послать кого-нибудь из редакции. Выбор пал на Ефима Гехмана.

Недели через две получаю от него телеграмму: «Прошу разрешения выехать в Москву по важному делу». Прибыв в редакцию, Гехман явился ко мне и рассказал невероятную даже для военного времени историю.

На новом для себя фронте корреспондент стал приглядываться к солдатской жизни, прислушиваться к разговорам бойцов. И вот что его поразило: уж очень много повсюду говорили о еде, вернее, о перебоях в питании…

Поговорил Гехман с полковыми интендантами, и те сказали, что на армейских и дивизионных продовольственных базах не всегда могут получить положенные солдату по норме продукты.

Оказывается, там производят замену — вместо мяса часто выдают яичный порошок, вместо картофеля и овощей — пшено. Интенданты сетовали и на то, что продукты не доставляют с баз в полк, за ними приходится посылать свой транспорт. А какой транспорт в батальонах и полках! Да еще по здешним трудным дорогам! Воины постоянно недоедают, слабеют, начинают болеть.

В эти дни корреспонденты центральных газет получили приглашение на фронтовую конференцию врачей-терапевтов. Гехман тоже получил билет. Спецкор обратил внимание на необычную повестку дня этой конференции. Среди двадцати докладов одиннадцать были посвящены лечению истощенных воинов. Как и полагается на медицинской конференции, у докладов были научные названия: «Экскреторная функция желудка у истощенных», «Скорбут (цинга.— "История") и его диагностика» и т. п.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Писать в газете об этом во время войны, да и в мирное время, никто бы в те времена не разрешил»

Фото: Анатолий Гаранин / РИА НОВОСТИ «Писать в газете об этом во время войны, да и в мирное время, никто бы в те времена не разрешил»

Фото: Анатолий Гаранин / РИА НОВОСТИ

Перед началом конференции капитан Гехман обратился к начальнику тыла генералу Смокачеву, члену Военного совета фронта, и, невзирая на его высокий пост и высокое звание, прямо заявил:

— На мой взгляд, не наукой об истощении надо заниматься, а сытно кормить бойцов. Больше пользы будет...

Возмущенный тем, что какой-то капитан его поучает, генерал сказал корреспонденту:

— Мы сами знаем, что нам обсуждать и вообще что нам делать. А если вам неинтересно слушать доклады, можете уехать, никто вас не заставляет присутствовать на конференции.

Но Гехман не уехал…

Корреспонденту стало ясно: речь идет о деле очень важном, вот он и послал мне телеграмму.

Закончив свой рассказ, Гехман как вещественное доказательство вручил мне напечатанное типографским способом приглашение на конференцию терапевтов, в котором и значились те самые доклады, посвященные борьбе с истощением.

Да, понял я, дело серьезное. Я отдавал себе отчет, что писать в газете об этом во время войны, да и в мирное время, никто бы в те времена не разрешил. Но редакция может и должна действовать не только материалами газетной полосы. И сказал Гехману:

— Немедленно пишите рапорт. Изложите все как есть. Пошлем Сталину.

На второй день корреспондент принес и положил мне на стол рапорт. На четырех страничках машинописного текста было рассказано все, что узнал и увидел Гехман на Калининском фронте. Рапорт я сразу же послал Сталину, приложив к нему повестку дня конференции терапевтов Калининского фронта…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «6 мая 1943 года на Калининский фронт приехала комиссия ГКО во главе с товарищем Щербаковым (на фото — в центре)»

Фото: Томилин В. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ «6 мая 1943 года на Калининский фронт приехала комиссия ГКО во главе с товарищем Щербаковым (на фото — в центре)»

Фото: Томилин В. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Было 76 случаев смерти от истощения»

Из постановления Государственного комитета обороны №ГОКО-3288сс, 4 мая 1943 года.

Поручить Комиссии в составе т. т. Щербакова (председатель), Хрулева и Кузнецова проверить положение дел с питанием красноармейцев на Калининском фронте, на основе сообщения редактора «Красной звезды» и доложить о результатах Государственному Комитету Обороны.

Комиссия уполномачивается (так в тексте.— «История») принять на месте неотложные меры по улучшению дела снабжения продовольствием.

Председатель Государственного Комитета Обороны И. Сталин.

Из дневника маршала Советского Союза А. И. Еременко (в апреле 1943 года — генерал-полковник, назначен командующим войсками Калининского фронта).

…29 апреля 1943 года в 15 часов я подписал рапорт о принятии Калининского фронта от товарища Пуркаева…

7 мая 1943 года, Калининский фронт.

…6 мая 1943 года на Калининский фронт приехала комиссия ГКО во главе с товарищем Щербаковым (секретарь ЦК и начальник Главного политуправления). Цель приезда — проверка и наведение порядка в снабжении и обеспечении войск, так как случались большие перебои в питании, люди недоедали из-за плохой организации снабжения, за что и сняли Пуркаева. В первом квартале 1943 года было 76 случаев смерти от истощения…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Медленное продвижение транспорта с продовольствием к распорядительным станциям стало основой всех недостатков»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ «Медленное продвижение транспорта с продовольствием к распорядительным станциям стало основой всех недостатков»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Из воспоминаний генерал-лейтенанта Ф. С. Саушина (в мае 1943 года — подполковник, назначен заместителем начальника управления продовольственного снабжения Калининского фронта и затем исполняющим обязанности начальника управления), опубликованных в 1980 году.

…Я еще не успел даже в общем, не говоря о деталях, ознакомиться с обстановкой, не в состоянии был ответить на самые простые вопросы, касающиеся работы управления, снабженцев армии, корпусов, дивизии, полков. Не поддавалось разумению, почему накануне приезда такой авторитетной комиссии отозван начальник упродснаба. Кто же, как не он, мог бы доложить обо всем со знанием дела...

Не думаю, что есть необходимость в деталях раскрывать ход проверки.

Скажу только, что велась она круглосуточно, по всем направлениям.

Сотрудники упродснаба фронта в этот период не покидали рабочих мест ни днем, ни ночью…

Медленное продвижение транспорта с продовольствием к распорядительным станциям стало основой всех недостатков в обеспечении войск продуктами питания. Некоторые руководители-снабженцы, чтобы хоть в сводках как-то «облагополучить» создавшееся положение, стали засчитывать как уже положенное и то продовольствие, которое еще находилось в пути, рассчитывая, что оно прибудет через день-другой. Но транспорты не прибывали порой и через неделю. Получалось, что по документам фронт имел продовольствие на две-три недели, а на самом деле его было всего на 7–10 дней.

Комиссия со всей строгостью подошла к оценке подобных фактов…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Особенно неравномерно распределяется продовольствие между дивизиями и полками»

Фото: Анатолий Гаранин / РИА НОВОСТИ «Особенно неравномерно распределяется продовольствие между дивизиями и полками»

Фото: Анатолий Гаранин / РИА НОВОСТИ

«Обязать начальника тыла»

Из постановления Государственного комитета обороны №ГОКО-3425с, 24 мая 1943 года.

Проведенной проверкой комиссией Государственного Комитета Обороны положения дел с питанием красноармейцев на Калининском фронте установлено:

На Калининском фронте в марте, апреле и в первых числах мая месяца имели место серьезные срывы в питании красноармейцев. Перебои в питании красноармейцев происходили и тогда, когда фронт, армии и соединения Калининского фронта имели достаточную обеспеченность продовольствием.

В результате отсутствия надлежащего внимания со стороны Военного Совета фронта вопросам питания бойцов даже в условиях достаточного наличия продовольствия на фронтовых и армейских базах и дивизионных пунктах оказалось, что армии обеспечены продовольствием неравномерно. Особенно неравномерно распределяется продовольствие между дивизиями и полками. В одних дивизиях некоторых продуктов оказывается более чем достаточно, в других их не хватает или вовсе нет. Имеется много случаев, когда при наличии продуктов на складах бойцам эти продукты не выдаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Пища бойцам дается однообразная и невкусная»

Фото: Владимир Гальперин / РИА Новости «Пища бойцам дается однообразная и невкусная»

Фото: Владимир Гальперин / РИА Новости

Фронтовые и армейские органы продовольственной службы свели свою роль только к формальной выдаче нарядов, в результате отсутствия какого-либо контроля допустили неравномерное распределение продуктов между армиями и в армиях между соединениями, не проверяли реальную обеспеченность войск продовольствием, не занимались обеспечением доставки продуктов в войска и совершенно не уделяли внимания делу приготовления пищи на красноармейской кухне.

Состав поваров в значительной своей части является малоквалифицированным, хотя имеется полная возможность подобрать специалистов этого дела из числа бойцов или женщин-поваров, подготовляемых на специальных курсах Управления тыла Красной Армии. Такой подбор кадров приводит к тому, что пища бойцам дается однообразная и невкусная, произвольно и без особой на то необходимости применяются замена одного продукта другим (например, 100-процентная замена мяса яичным порошком), закладка в котел ржаной муки вместо овощей и т. д.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Дивизии должны были доставлять своим транспортом грузы из армейских баз в войска»

Фото: Ольга Ландер / РИА Новости «Дивизии должны были доставлять своим транспортом грузы из армейских баз в войска»

Фото: Ольга Ландер / РИА Новости

Несмотря на решение ГКО о создании положенного переходящего остатка продовольствия, Калининский фронт по ряду продуктов имел обеспеченность ниже установленной нормы. В апреле месяце фронт имел возможность завезти до 10 тысяч тонн картофеля и овощей из Рязанской и Ярославской областей, но в результате беспечности начальника тыла фронта генерал-майора т. Смокачева овощи и картофель не были завезены.

Начальник Управления продовольственного снабжения Красной Армии генерал-майор тов. Павлов допустил беззаконие, самовольно изменив пункты передачи снабженческих транспортов, сдавая продовольственные транспорты Управлению тыла Калининского фронта на станциях: Подмосковной, Ховрино, Медведево, вместо установленной Генеральным штабом и Главным управлением тыла распорядительной станции фронта в Торжке.

Крайне отрицательно на снабжении войск продовольствием на Калининском фронте сказалась также порочная практика, заключающаяся в том, что дивизии должны были доставлять своим транспортом грузы из армейских баз в войска, вместо того, чтобы транспортными силами армии грузы доставлялись на дивизионный обменный пункт, а дивизионный транспорт подавал бы грузы от дивизионных обменных пунктов в полки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Люди недоедали из-за плохой организации снабжения, за что и сняли Пуркаева (на фото)»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ «Люди недоедали из-за плохой организации снабжения, за что и сняли Пуркаева (на фото)»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Крупнейшие недостатки в организации питания красноармейцев на Калининском фронте являются результатом того, что командование, начиная от бывшего командующего фронтом генерал-полковника тов. Пуркаева, члена Военного Совета фронта генерал-лейтенанта тов. Леонова, членов военных советов армии и кончая командирами дивизии, полков, батальонов и их заместителей, не занимались должным образом организацией питания бойцов, а такие командиры, как член Военного Совета и начальник тыла фронта генерал-майор тов. Смокачев, начальник тыла 43-й армии полковник Глазков, начальник тыла 39-й армии генерал-майор Люхтиков, начальник тыла 3-й ударной армии полковник Лубоцкий проявили преступно безответственное, несоветское отношение к вопросам питания бойцов.

Все эти командиры забыли лучшие традиции русской армии, когда такие крупнейшие полководцы, как Суворов и Кутузов, у которых учились полководцы всей Европы и у которых должны учиться командиры Красной Армии,— сами проявляли отеческую заботу о быте и питании солдат и строго того же требовали от своих подчиненных. Между тем в Красной Армии находятся командиры, которые заботу о быте и питании красноармейцев не считают своей святой обязанностью, проявляя тем самым нетоварищеское и недопустимое отношение к бойцам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Обязать начальника тыла Красной Армии генерал-полковника интендантской службы тов. Хрулева (на фото) укрепить состав руководящих работников армейского и фронтового продовольственного аппарата»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ «Обязать начальника тыла Красной Армии генерал-полковника интендантской службы тов. Хрулева (на фото) укрепить состав руководящих работников армейского и фронтового продовольственного аппарата»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Государственный Комитет Обороны, считая недопустимым положение с питанием войск Калининского фронта, постановляет:

1. За преступное отношение к вопросам питания красноармейцев генерал-майора Смокачева П. Е. снять с поста члена Военного Совета Калининского фронта и начальника тыла фронта и предать его суду военного трибунала.

2. За необеспечение нормального питания красноармейцев бывшему командующему Калининским фронтом генерал-полковнику тов. Пуркаеву объявить выговор.

3. За устранение от вопросов питания бойцов и непринятие мер к ликвидации крупнейших недостатков в этом деле члену Военного Совета Калининского фронта генерал-лейтенанту тов. Леонову объявить выговор.

Предупредить генерал-лейтенанта тов. Леонова, что если он не исправит этих недостатков в своей работе, будет понижен в должности и привлечен к более строгой ответственности.

4. За преступное отношение к вопросам питания красноармейцев снять с должности начальника тыла 39-й армии генерал-майора тов. Люхтикова и начальника тыла 43-й армии полковника тов. Глазкова и направить их на работу с понижением в должности.

5. За безответственное отношение к питанию красноармейцев начальнику тыла 3-й ударной армии полковнику тов. Лубоцкому объявить выговор.

6. Строго указать начальнику Главного управления продовольственного снабжения Красной Армии генерал-майору тов. Павлову, что он поступил беззаконно, изменив пункты передачи продовольственных транспортов Калининскому фронту…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Обязать командующего фронтом генерал-полковника тов. Еременко (на фото — справа), члена Военного Совета Калининского фронта генерал-лейтенанта тов. Леонова (на фото — слева) повседневно и конкретно заниматься вопросами питания красноармейцев»

Фото: Георгий Хомзор / РИА Новости «Обязать командующего фронтом генерал-полковника тов. Еременко (на фото — справа), члена Военного Совета Калининского фронта генерал-лейтенанта тов. Леонова (на фото — слева) повседневно и конкретно заниматься вопросами питания красноармейцев»

Фото: Георгий Хомзор / РИА Новости

7. Обязать начальника тыла Красной Армии генерал-полковника интендантской службы тов. Хрулева укрепить состав руководящих работников армейского и фронтового продовольственного аппарата людьми, имеющими опыт снабженческой и армейской работы.

8. Обязать командующего фронтом генерал-полковника тов. Еременко, члена Военного Совета Калининского фронта генерал-лейтенанта тов. Леонова, командующих армиями и членов военных советов армий, командиров и их заместителей соединений (так в тексте.— «История»), частей и подразделений повседневно и конкретно заниматься вопросами питания красноармейцев.

Вменить в обязанность командирам частей ежедневно лично рассматривать и утверждать меню-раскладку на каждый день.

9. Лиц начальствующего состава, виновных в перебоях в питании бойцов или недодаче продуктов бойцам, решением Военсовета фронта направлять в штрафные батальоны и роты.

В исключительных случаях, когда по обстоятельствам оперативной обстановки продукты не были вовремя завезены и выданы на питание, все полагающееся бойцам по норме продовольствие за прошлые дни выдавать, но не более, как за 5 суток, а сахар, спички, мыло, чай, курительную бумагу выдавать за прошлые дни не более, как за 15 суток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Подготовить для частей действующей армии к 1 сентября 1943 г. необходимое количество женщин-поваров»

Фото: Николай Новак / РИА Новости «Подготовить для частей действующей армии к 1 сентября 1943 г. необходимое количество женщин-поваров»

Фото: Николай Новак / РИА Новости

10. Разрешить НКО (Народному комиссариату обороны.— «История») выдавать бойцам действующей армии сахар, спички, мыло, чай, курительную бумагу на 10 дней вперед.

11. Установить, что Главное управление продовольственного снабжения Красной Армии доставляет продовольствие до фронтовой распорядительной станции, Продовольственное управление фронта — до армейской базы, Продовольственный отдел армии — до дивизионных обменных пунктов, дивизия доставляет продовольствие в полк.

12. Установить, что замена недостающих продуктов может производиться только в исключительных случаях. В случае отсутствия картофеля и овощей замену производить не одним видом круп, а разными сортами, а также бобовыми и макаронами.

Запретить выдавать на продовольствие в действующей армии, кроме госпиталей, взамен мяса яичный порошок, сухое молоко, рыбные концентраты.

13. Организовать в составе Главного управления продовольственного снабжения Красной Армии Управление питания, в Управлении продовольственного снабжения фронта — отдел питания, в Продовольственном отделе армии — отделение питания за счет существующих штатов.

Обязать начальника тыла Красной Армии обеспечить эти органы кадрами, имеющими опыт общественного питания (так в тексте.— «История»).

14. Обязать начальника тыла Красной Армии генерал-полковника интендантской службы тов. Хрулева подготовить для частей действующей армии к 1 сентября 1943 г. необходимое количество женщин-поваров.

Председатель Государственного Комитета Обороны И. Сталин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Строжайше следить за тем, чтобы доброкачественно приготовленная и горячая пища своевременно доставлялась бойцам в окопы, дзоты, блиндажи и землянки»

Фото: Ольга Ландер / РИА Новости «Строжайше следить за тем, чтобы доброкачественно приготовленная и горячая пища своевременно доставлялась бойцам в окопы, дзоты, блиндажи и землянки»

Фото: Ольга Ландер / РИА Новости

«Имеют место и на других фронтах»

Из приказа народного комиссара обороны №0374, 31 мая 1943 года (приводятся только пункты, отличающиеся от постановления ГКО от 24 мая 1943 года).

…Калининский фронт к сожалению не является исключением; такого рода факты питания бойцов имеют место и на других фронтах. В частности, на Воронежском фронте с 27 марта по 1 апреля с. г. в 340-й дивизии 69-й армии красноармейцы получали только по 500 граммов хлеба в сутки; горячая пища и другие продукты не выдавались; в 107-й дивизии той же армии в начале апреля бойцам выдавалось по 400 граммов муки.

Все это свидетельствует о невнимании наших командиров к такому важнейшему делу, как питание бойцов.

Правительство выделяет для снабжения частей Красной Армии достаточное количество разнообразных и питательных продуктов и только благодаря нерадивому, недобросовестному, а подчас преступному отношению начальников, поставленных для руководства продовольственным делом, качество пищи и нормы довольствия бойцов снижаются.

Многие командиры и снабженцы не следят за сохранностью продовольствия; они забыли, что государство вверило им важнейшие ценности. Есть среди них и такие люди, которые, пользуясь своей властью, распоряжаются продовольственными фондами как своей личной собственностью, незаконно расходуют продукты, чем наносят ущерб Красной Армии и обеспечению бойцов.

Факты плохой организации питания бойцов и несоветского отношения к сохранению и расходованию продовольствия не единичны…

2. В результате проверки Калининского фронта и ряда других фронтов установлено, что Военные Советы в целом мало уделяют внимания обеспечению войск всем необходимым, а в первую очередь самоустранились от этой работы члены Военного Совета, занимающиеся вопросами оперативного характера.

Будучи сами, как правило, сильнее тех членов Военного Совета, на которых было возложено руководство войсковым хозяйством и снабжением, они передоверили полностью вопросы материального обеспечения очень часто менее опытным в деле военного снабжения товарищам…

8. Командующим, членам Военных Советов фронтов, командующим армий и членам военных советов армий, командирам и их заместителям соединений (так в тексте.— «История»), частей и подразделений решительно ликвидировать имеющиеся факты бездушного, бюрократического отношения к вопросам питания войск. Строжайше следить за тем, чтобы до бойцов доходило все продовольствие, положенное по установленным нормам, чтобы доброкачественно приготовленная и горячая пища своевременно доставлялась бойцам в окопы, дзоты, блиндажи и землянки…

16. Военным Советам фронтов (армий), военным прокуратурам и трибуналам усилить меры борьбы с хищениями и разбазариванием продфуража, неуклонно применяя к нарушителям законов Постановление Государственного Комитета Обороны от 3 марта 1942 г. №1379с (предусматривало высшую меру наказания за хищения и лишение свободы от пяти лет за разбазаривание военного имущества.— «История»)…

Народный комиссар обороны Маршал Советского Союза И. Сталин.

Публикация Евгения Жирнова