Источник «РИА Новости» пригрозил WSJ последствиями для журналиста Гершковича в случае публикации «дезинформации»

Госагентство «РИА Новости» опубликовало сообщение «информированного источника в Москве», который пригрозил американской газете The Wall Street Journal (WSJ) последствиями для арестованного в РФ журналиста издания Эвана Гершковича, если газета продолжит публиковать «дезинформацию в отношении России».

«Если Wall Street Journal продолжит заниматься деятельностью, не связанной с журналистикой, публикуя дезинформацию в отношении России, это будет означать, что редакцию вообще не интересует судьба Гершковича»,— сообщил источник агентства.

Какая конкретно публикация послужила причиной угрозы, источник не сообщил. Агентство опубликовало сообщение источника вскоре после того, как газета выпустила статью о работе спецпредставителя Китая по Украине Ли Хуэя. В частности, газета писала, что Ли Хуэй попытается «проверить единство Запада» в позиции о необходимости вывода российских войск на границы 24 февраля 2022 года.

Журналист WSJ Эван Гершковича был задержан в Екатеринбурге 29 марта. По данным ФСБ, он занимался сбором составляющих гостайну сведений об одном из оборонных предприятий на Урале. С 30 марта господин Гершкович содержится под арестом в московском СИЗО «Лефортово».

Мария Федотова