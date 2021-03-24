«Главная задача — не потерять управляемость в погоне за красивыми цифрами»

В администрации Ижевска планируется сократить количество структурных подразделений с 28 до 23, при этом численность сотрудников хотят снизить с 913 до 647. За счет оптимизации структуры, самих процессов, внедрения элементов «бережливого производства» муниципальные власти намерены повысить эффективность работы и снизить издержки. Изменения коснутся самой администрации, районных администраций и подведомственных учреждений. Подробнее о новом витке административной реформы “Ъ-Удмуртия” рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев.



— Олег Николаевич, на предстоящей сессии Гордумы вынесен вопрос о значительном сокращении подразделений городской администрации с 28 до 23. Какие из них будут сокращены и кому передадут их функции?

— Сокращения будут в основном во вспомогательных структурах. Управление бухгалтерского учета и отчетности, управление документационного обеспечения, организационное управление, управление информатизации и хозяйственный отдел — всего пять подразделений. Если у нас на сегодня 28 структурных подразделений, то в результате изменений их может стать 23. Начинали оптимизацию мы с 41 подразделения. Подчеркну: здесь надо понимать, что функции данных подразделений не носят муниципальный характер. Это вспомогательные или обеспечивающие функции, и для их выполнения не требуются муниципальные служащие. Поэтому их передача в централизацию, либо на аутсорсинг вполне логична.

— Как связана административная реформа, о которой мы слышим уже не первый год, с проектом «Эффективный муниципалитет», который стартовал в Ижевске? До его запуска что-то мешало эту реформу проводить?

— Основная задача проекта «Эффективный муниципалитет», помимо эффективного управления городом, это быстрая реакция на пожелания горожан и их проблемы, нахождение путей решения этих проблем. Словом, обратная связь. И если мы не создаем в результате своей деятельности благо для горожан, не решаем их проблемы, то такую работу можно считать непроизводительной. Поэтому, говоря об эффективном муниципалитете, мы в первую очередь имеем в виду создание ценностей для горожан и борьбу с потерями времени и ресурсов.

Административная реформа — часть проекта «Эффективный муниципалитет». И она подразумевает исключение дублирования функций, их централизацию. Особенно если это дублирование вело к увеличению численности сотрудников разных подразделений. Например, у нас есть городская и районные администрации. И на уровне города, и на уровне района представлены специалисты в сферах ЖКХ, благоустройства, им переданы полномочия по линии министерства социальной политики и т. д. Эта разрозненность — децентрализованность — приводит к тому, что на уровне района целых три человека выполняют обязанности в сфере ЖКХ и благоустройства. Но точно такой же функционал есть и в центральной администрации города. И эти три человека в районе точно не загружены 24/7. Так вот, задача реформы — перераспределить функционал таким образом, чтобы максимально эффективно и продуктивно загрузить рабочее время сотрудников, максимально использовать компетенции этих людей для реализации тех же задач меньшими силами.

Зачастую административную реформу связывают с сокращением численности персонала, и это справедливо. Если посмотреть на администрацию Ижевска трехгодичной давности, то на 1 января 2018 года в ней работало 1264 человека. На 1 января 2021 года — уже 913. Снижение существенное. И, что важно, все эти люди покинули администрацию. Они не перешли в подведомственные учреждения или дочерние предприятия, учрежденные муниципалитетом. Эти люди действительно покинули администрацию и были вынуждены искать новую работу. Конечно, мы здесь старались подходить индивидуально, сопровождали и помогали искать новое место. Понимали, что не исключено, что такие компетенции нам могут когда-нибудь снова понадобиться.

Но сегодняшняя ситуация серьезно отличается от 2018 года. Сейчас основная задача — оптимизировать процессы и сконцентрировать в городской администрации только тот персонал, который выполняет функции муниципальной службы. При уменьшении количества сотрудников объем наших обязанностей не просто остается прежним, за последние три года он даже увеличился.

Фото: Амир Закиров

— В качестве одной из целей программы «Эффективный муниципалитет» обозначена довести численность сотрудников администрации Ижевска до 647 человек. Это означает сокращение штата еще почти на 30%. Как появилась эти цифры? Достаточно ли будет такого количества людей, чтобы справиться с управлением городом?

— Число 647 родилось на основе проведенного с нашим участием мониторинга структуры и численности муниципальных органов власти других городов, сопоставимых с Ижевском. Мы изучили Оренбург, Пермь, Казань, Ульяновск, Самару, Саратов, Пензу, Чебоксары. Сопоставляли, сколько переданных полномочий у каждого муниципалитета из региона, какое количество вспомогательных структурных подразделений, сколько муниципальных служащих и т. д. Также вывели коэффициент численности сотрудников администрации на 1000 жителей (без учета переданных полномочий). Например, если брать Ижевск, у нас на 1000 жителей 1,09 сотрудника администрации, Пермь — 1,5, Оренбург — 1,45, Казань — 1,24, Самара — 1,7. Нас обогнали только Чебоксары, у них 0,79 на 1000 жителей. Но снижение численности здесь не самоцель. Есть очень мудрая фраза: «Стать лучше самих себя». И в этом смысле главная задача — не потерять управляемость в погоне за красивыми цифрами.

— Сколько руководителей и линейных сотрудников планируется сократить в этом году?

— В 2021 году порядка 50 штатных единиц попадут под чистое сокращение, а 123 — будут переведены в подведомственные учреждения. Таким образом, мы выйдем на ту штатную численность, которую себе поставили как целевую.

Фото: Амир Закиров

— Есть одно популярное мнение, что хоть зарплаты в муниципалитете невелики, но один человек может работать на двух или даже трех ставках. Сколько сейчас в администрации штатных единиц, фактических работников, и как изменятся эти цифры в ходе реформы?

— Штатная численность на 1 января 2021 года составила 913,5 штатных единиц. Из них замещено ставок 844. Но здесь нужно понимать, что это цифра в моменте, и она не отражает тренды. Какие-то ставки уже освободились перед предстоящим сокращением, где-то, наоборот, появились новые ставки в рамках административной реформы, но они еще не заполнены. Это происходит там, где создаются новые структурные подразделения, например, управление общественной безопасности.

Если говорить о том, что кто-то может работать на двух-трех ставках, то это точно миф. Существует законодательство, которое прямо запрещает муниципальному служащему работать на нескольких ставках. Да, за совмещение могут устанавливаться доплаты, но никак не плюс одна-две ставки, а только какая-то часть ставки за то количество времени, которое он посвящает дополнительному объему работы. В 2021 году мы штатную численность доведем до 647 штатных единиц.

— Одна из причин административной реформы — экономия. С учетом того, что сокращаемые управления переводятся в подведомственные структуры, есть ли в этом смысл? Этим людям ведь все равно нужно зарплату платить.

— Когда мы говорим об административной реформе, мы говорим не только о сокращении персонала и подразделений внутри администрации, но и о сокращении подразделений и подведомственных учреждений. В самой администрации, начиная с 2018 года, была сокращена 351 штатная единица по персоналу и 13 подразделений. Это без тех пяти, которые мы на думу выносим. А количество подведомственных учреждений уменьшилось за тот же период на 43 единицы.

Фото: Амир Закиров

— В какую сумму оценивается стоимость проекта и какой экономический эффект вы от него ожидаете? Если взять все бюджетные расходы на администрацию города, как они изменятся в этом году?

— Говорить лучше о накопленном итоге. Каждый год он добавляется, потому что дополнительные мероприятия реализуются. Начиная с конца 2018 года, накопленный кумулятивный эффект в 2021 году составил 111 млн руб. А с учетом подведомственных учреждений — уже 183,5 млн руб.

Кстати, сэкономленные средства направляются на самые необходимые нужды. На них уже делали ремонт тротуаров, направляли на обеспечение безопасности пешеходных переходов у детских садов и школ. Делали щебенение дорог в частном секторе, ограждения вдоль дорог, ремонт образовательных учреждений не в рамках «Большого ремонта», а там, где мы ремонтировали дополнительные классы. По некоторым национальным проектам мы на сэкономленные средства сделали проектно-сметную документацию, чтобы заявиться на федеральное финансирование.

— В какой степени реформа заденет районы города?

— Если говорить про кадры, то из пяти глав районов трое уже поменялись. А что касается трансформации районов и их администраций, то здесь, наверное, будет если не революция, то достаточно серьезные преобразования. Из 50 штатных единиц в каждом районе мы предполагаем сократить более половины. Причем это не должно привести к ухудшению качества и удлинению сроков исполнения муниципальных услуг. Здесь у нас получается два ключевых направления. Первое — мы забираем весь функционал от районных администраций и централизуем его в администрации города. И второе — на уровне районов оставляем только функции контакт-центра. Они призваны обеспечить максимальное привлечение горожан для реализации их гражданских инициатив, сопровождение этих инициатив от замысла до полной реализации. Это центры для выявления проблем и их решения. И это некий коворкинг, призванный вовлечь активных горожан в общую работу. Например, есть активисты Bersha City. И такие же есть в Ленинском районе, в Восточном поселке. Мы готовы привлекать активных горожан к совместной работе, в результате которой будут генерироваться идеи и проекты. К примеру, по проекту «Инициативное бюджетирование» мы начинали с восьми проектов, сейчас их 26, и уже 56 заявок рассматриваем на 2021 год.

Фото: Амир Закиров

— Я правильно понимаю, что технически это значит, что люди будут сами инициировать какие-то проекты, будут получать поддержку города?

— Эти проекты будут сопровождать районные контакт-центры.

— Контакт-центр — что это такое, сколько там человек будут работать?

— В нашем видении порядка 20 человек в одном районе, и вся эта команда будет работать с активными горожанами. Это интернет-приемные, прямые контакты, телефонные звонки, отработка мобильных приложений, событийные мероприятия, то есть, все, что касается активной жизни внутри самого района.

— А полномочия у них какие будут? Что они имеют право делать? Например, срубить дерево?

— Насчет срубить дерево, и сейчас у районных администраций нет таких полномочий, и понятно, что эти компетенции будут сосредоточены в центральной администрации. Задача контакт-центра как режима одного окна, — получив предложения горожан, правильно их маршрутизировать, получить обратную связь и довести до тех, кто делал запрос. И здесь придется многому еще учить людей. В первую очередь, не тонким познаниям в области ЖКХ, социальной политики или благоустройства, а именно вопросам коммуницирования. Среди многих жалоб я сталкиваюсь с тем, что специалисты, грамотные в сфере ЖКХ, отталкивают горожан грубой формой общения, и об этом люди пишут.

— Когда вы говорите, что заберете из районных администраций тех или иных специалистов, что это имеется в виду? Они физически переедут в администрацию города? И вообще останутся у районных администраций здания или планируете их расселить и продать?

— И то, и другое. Часть людей переедет, часть останется. В самих администрациях возможно высвобождение площадей и мы сейчас над этим работаем. Рассчитываем, что эти площади будут использованы для контакт-центров. Также их можно сдавать в аренду.

— Вы собираетесь оставить эти здания в муниципальной собственности?

— Не факт. Когда будет принято окончательное решение о такой трансформации, а это случится в этом году, мы поймем, сколько у нас людей перемещаются на Пушкинскую, 276, а сколько остается, допустим, на Песочной. Тогда будет понятно, какие площади высвобождаются. Какие-то можно будет продать, какие-то оставить для коворкингов и контакт-центров.

Фото: Амир Закиров

— У некоторых российских муниципалитетов есть опыт передачи разных технических функций — клининг, автопарк и т. д. — на аутсорсинг. Рассматриваете ли вы такую возможность?

— Есть уже даже реализованные такие проекты, например, тот же клининг.

— Устраивает?

— Чертыхаемся кое-где, есть проблемы. Не стану этого скрывать. И приходится, конечно, кое-где в ручном режиме управлять подрядчиком, который на аутсорсинг функцию взял. Но это все равно приводит к определенному эффекту, позволяет больше сконцентрироваться на основных функциях. Интересный пример — проект «Муниципальное такси». Мы планируем пока 25% автопарка оптимизировать, заменить свои машины на такси и получить финансовый эффект порядка 7 млн руб. Сейчас пилотный проект уже работает. Несколько подразделений администрации используют такси. Высвободилось три автомобиля, которые в период активной фазы пандемии мы передавали медицинским учреждениям. В перспективе планируем вывести из оборота около 20 автомобилей. Мы посчитали затраты на 1 км с бензином, водителем, обслуживанием. Получилось, что сумма для такси на 1 км — 15 руб., а с собственным автопарком — 30 руб. Вот и вся экономика.

— В связи с реформой планируете ли вы кадровое обновление и ротации в своей команде?

— Кадровые обновления уже происходят и будут продолжаться. Могу два примера привести. Вакантную должность заместителя главы по экономике и инвестициям не так давно занял Дмитрий Загребин. Также мы трудоустроили одного из участников конкурса на главу Ижевска Евгения Леонова из администрации Завьяловского района. На конкурсе увидели его, что называется “в деле”, и пригласили на должность начальника управления экономики и инвестиций.

Вообще мы учитываем разные факторы и критерии при планируемых кадровых изменениях и ротации. У нас есть и возрастные коллеги, которые готовы выйти на заслуженный отдых. Есть и такие, кто откровенно говорит: «Мы не выдерживаем этого темпа». С кем-то просто расстаемся, с кем-то посложнее. Потому что, не стану скрывать, мы проводим определенную работу, и те люди, чьи компетенции нам важны, чей авторитет и лидерство ценны для администрации, — таких мы, конечно же, стараемся удержать. Кого-то получается убедить, кого-то нет. Не богат инструмент для этого пока, но тем не менее.

Анастасия Власова