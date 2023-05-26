В МИД России прибыл спецпредставитель Китая для переговоров с Лавровым по Украине

Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй прибыл в здание МИД России в Москве для переговоров с главой ведомства Сергеем Лавров по урегулированию конфликта России и Украины. Кадры с господином Ли, входящим в здание МИДа, опубликовало агентство «РИА Новости».

В МИД России сообщали, что Ли Хуэй проведет переговоры с Сергеем Лавровым и его заместителем Михаилом Галузиным в рамках своего визита в Россию.

Турне Ли Хуэя для переговоров о мирном завершении конфикта России и Украины началось 16 мая. Он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию и Бельгию. Россия стала последним пунктом назначения в его маршруте. Глава МИД Украины на переговорах с китайским дипломатом заявил о неприемлемости мирного урегулирования с потерей территорий.

26 апреля председатель КНР Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, по итогам которого договорились направить в Киев китайского спецпредставителя. Он проведет переговоры со всеми сторонами об урегулировании конфликта. Позже в МИД Китая сообщили, что им станет Ли Хуэй, который был послом Китая в России. В свою очередь, в МИД России говорили о «созвучии подходов» России и Китая к разрешению конфликта.

О мирных инициативах по урегулированию конфликта — в публикации «Ъ» «У мира глаза велики».

Олеся Павленко