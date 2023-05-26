Главу праворадикальной группировки Oath Keepers приговорили к 18 годам за штурм Капитолия

В четверг, 25 мая, окружной суд округа Колумбия приговорил основателя праворадикальной группировки Oath Keepers Стюарта Роудса к 18 годам тюремного заключения. Роудс признан виновным в преступном сговоре с целью организации мятежа и свержения правительства, а также по ряду других пунктов в связи с причастностью к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Еще одного члена группировки, Келли Меггса, приговорили к 12 годам тюрьмы. Это первые приговоры за сговор с целью мятежа с 1995 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jim Urquhart / Reuters Фото: Jim Urquhart / Reuters

В начале мая суд признал виновными в сговоре с целью мятежа четверых участников другой праворадикальной группировки — Proud Boys. В общей сложности по делу о штурме Капитолия были признаны виновными около тысячи человек. При этом Роудс получил самый суровый приговор из вынесенных на данный момент. На суде он заявил, что он — «политический заключенный», который, как и Дональд Трамп, противостоит людям, «разрушающим нашу страну». Судья Амит Мехта при этом заявил, что подсудимый «представляет постоянную угрозу и опасность для нашей страны, республики и самой основы нашей демократии».

Роудс служил в американской армии, но покинул ее после травмы, позже он получил юридическое образование в Йельском университете. Он создал организацию Oath Keepers, в которую входили бывшие и действующие военнослужащие и полицейские. Группа поддержала Дональда Трампа, критикуя как Демократическую, так и Республиканскую партии, считая, что они отошли от принципов конституции. Участники группировки не признали поражения Трампа на выборах 2020 года. 6 января 2021-го несколько членов Oath Keepers участвовали в штурме Капитолия. Сам Роудс, по данным следствия, не входил в здание Капитолия, но находился поблизости и поддерживал связь со своими товарищами.

Подробнее о группировке — в публикации «Ъ» «Правые полузащитники».

Яна Рождественская