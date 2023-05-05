Четыре активиста группировки Proud Boys признаны виновными в организации мятежа

Суд присяжных в Вашингтоне (округ Колумбия) признал виновными четырех участников праворадикальной группировки Proud Boys в преступном сговоре с целью организации мятежа, а также по ряду других пунктов в связи с их участием в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Еще одного участника Proud Boys, которого судили вместе с этими четырьмя, признали невиновным в сговоре, но виновным по другим обвинениям, включая препятствование правоохранительным органам и разрушение государственной собственности.

Как сообщает Reuters, первые четверо — Энрике Таррио, Этан Нордеан, Джозеф Биггс и Закари Рель — играли заметную роль внутри Proud Boys. А Таррио длительное время являлся председателем группировки, называющей себя организацией «западных шовинистов, которые отказываются извиняться за создание современного мира». Среди провозглашаемых ими идеалов — право на оружие, ограничение социального обеспечения, патриотизм, набожность, традиционные гендерные роли. Пятый подсудимый, Доминик Пеццола, был рядовым участником Proud Boys, однако у него, как и у остальных, достаточно обвинений, влекущих за собой лишение свободы на срок до 20 лет, включая препятствование деятельности органа государственной власти.

Дата вынесения приговора пока официально не объявлена, но ожидается, что заседание суда, на котором огласят приговоры, состоится в конце июля.

Алена Миклашевская