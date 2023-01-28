Правые полузащитники

На этой неделе суд в Вашингтоне признал виновными в подстрекательстве к мятежу трех членов едва ли не самого влиятельного и военизированного из праворадикальных движений Америки — Oath Keepers («Защитники присяги»). От прочих аналогичных группировок оно отличается тем, что почти все его члены — бывшие или действующие военнослужащие, полицейские и сотрудники иных правоохранительных органов или экстренных служб. Они считают себя ополчением, защищающим свободы американцев и конституцию США от «глубинного государства», «коммунистов-глобалистов» и «марионеток Компартии Китая».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель движения «Защитники присяги» Стюарт Роудс выступает перед сторонниками у Белого дома в 2017 году

Фото: Susan Walsh / AP Основатель движения «Защитники присяги» Стюарт Роудс выступает перед сторонниками у Белого дома в 2017 году

Фото: Susan Walsh / AP

«Защитники присяги» — относительно молодая организация. Тем не менее эксперты особо выделяют ее из множества праворадикальных группировок, члены которых помешаны на разного рода теориях заговоров. Прежде всего организация демонстративно отказывается от расистской риторики. Кроме того, она одна из самых военизированных из них, а ее члены хорошо подготовлены и дисциплинированны.

Это, в частности, показали их действия 6 января 2021 года, когда «Защитники присяги» принимали активное участие в том, что теперь называют «штурмом Капитолия». В отличие от представителей других праворадикальных организаций, таких как Proud Boys, громивших кабинеты законодателей от Демократической партии, «Защитники» занимались обеспечением безопасности штурмующих. Очевидно, они готовились к решению сугубо боевых задач, ожидая введения чрезвычайного положения или поступления иного аналогичного приказа из трамповского Белого дома. На этой неделе окружной суд округа Колумбия признал трех участников и одного сторонника «Защитников» виновными в преступном сговоре и подстрекательстве к мятежу. Ожидается, что подобных обвинительных вердиктов будет вынесено еще много.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джейсон Ван Татенхов (справа), бывший пресс-секретарь «Защитников присяги», и Стивен Эйрс, участник штурма Капитолия, во время очередных слушаний по делу о нападении на Капитолий

Фото: Shawn Thew-Pool / Getty Images Джейсон Ван Татенхов (справа), бывший пресс-секретарь «Защитников присяги», и Стивен Эйрс, участник штурма Капитолия, во время очередных слушаний по делу о нападении на Капитолий

Фото: Shawn Thew-Pool / Getty Images

Папа — юрист

«Защитники» были созданы в 2009 году Стюартом Роудсом, 43-летним юристом. Впрочем, гордился он больше всего не дипломом Йеля, а службой в американской армии, какой бы краткой она ни была. Армейской карьере Роудса положил конец несчастный случай: не раскрылся парашют, а Роудс демобилизовался с серьезной травмой спины.

Потом, уже в гражданской жизни, случилось еще одно несчастье: Роудс уронил заряженный пистолет, выстреливший ему в глаз. Юридическая карьера Стюарта Роудса тоже оказалась не слишком успешной — у него отозвали лицензию.

С 2008 года Роудс вел собственный политический блог, который всецело посвящал пропаганде едва ли не самой популярной теории заговора в США — тому, что политический истеблишмент Америки поработил народ страны и, в свою очередь, является марионеткой «всемирного закулисья».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стюарт Роудс произносит речь на митинге за свободу слова в честь Дня патриота в апреле 2027 года в Беркли, Калифорния

Фото: Jim Urquhart / Reuters Стюарт Роудс произносит речь на митинге за свободу слова в честь Дня патриота в апреле 2027 года в Беркли, Калифорния

Фото: Jim Urquhart / Reuters

С помощью блога он искал единомышленников. Но в свою зарождавшуюся организацию отбирал не всех, кто был с ним согласен. Важным критерием было место работы. К этому отсылает и название самой организации. «Присяга» — та самая, которую приносят военнослужащие, полицейские, сотрудники прочих правоохранительных органов и в которой они обязуются защищать конституцию США от внешних и внутренних врагов. Члены организации — исключительно бывшие или действующие военнослужащие, полицейские и работники прочих экстренных служб. Для них норма — безусловная дисциплина и умение профессионально обращаться с оружием.

Избирательная принципиальность

Роудс хорошо разбирался в маркетинге: создавая организацию, он постоянно обращался к образу колонистов—борцов за независимость и свободу народа. И совершенно не скрывал, что считает именно свою организацию, а не официальные федеральные власти прямой наследницей отцов-основателей США.

Даже время и место для того, чтобы объявить о создании «Защитников присяги», Роудс выбрал со смыслом. В апреле 1775 года в Лексингтоне (штат Массачусетс) произошла первая битва американских колонистов с английскими войсками. В апреле 2009 года Роудс представил в Лексингтоне себя и свою организацию.

Вот тут-то и выяснилось, что присягу, которая обязывает защищать Америку от врагов, сам Роудс и его соратники понимают довольно избирательно.

Они готовы защищать конституцию, но при этом не считают себя обязанными выполнять приказы лиц, которые избраны в соответствии с ней. Впрочем, и здесь есть особая оговорка. Речь идет только о лидерах федерального уровня. Приказы губернаторов штатов «Защитники» вполне готовы выполнять или хотя бы принимать во внимание.

«Защитники» даже подготовили список приказов, которым не станут подчиняться. Среди них — приказы о разоружении американцев, незаконных обысках в их домах, конфискациях, блокаде городов и т. д. То есть намерения у группировки были вполне добрыми.

«В целом группа возникла как ответ на ощущение того, что сама группа называла федеральной тиранией или продолжающимися примерами нарушений фундаментальных прав американцев своим правительством»,— говорит Сэм Джексон, преподаватель Университета штата Нью-Йорк в Олбани, написавший книгу о «Защитниках».

Группа отстаивала право граждан на ношение оружия, организацию ополчений и считала, что федеральное правительство в целом старается лишить американцев их естественных прав и свобод. «Они действуют как местная линия обороны против предполагаемой федеральной тирании и вдохновлены мужеством и решительностью американского колониста-революционера»,— отмечается в исследовании вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Группа критиковала как Демократическую, так и Республиканскую партии, считая, что их политики отошли от принципов конституции. В 2016 году «Защитники», как и большинство подобных групп, поддержали Дональда Трампа. Они видели в новом президенте союзника в борьбе с «коррумпированными элитами» и «глубинным государством».

Со временем идеи «Защитников» и самого Роудса становились все конспирологичнее.

«К концу 2020 года Стюарт Роудс, по сути, поддерживал конспирологическую теорию QAnon»,— отмечает господин Джексон. QAnon распространяла теории заговора о мировом закулисье педофилов, которому противостоит лично Дональд Трамп.

По словам господина Джексона, членам группы также свойственны исламофобия и сильные антииммигрантские настроения. При этом, как отмечает журналист The Atlantic Майк Джилио, изучавший деятельность «Защитников», Роудс старается избегать откровенно расистских высказываний и прямых призывов к насилию.

Сама группа говорит о том, что у нее десятки тысяч участников. По оценке исследователей, речь идет скорее примерно о 5 тыс. членов — и даже такое количество делает «Защитников» одной из крупнейших организаций такого рода в США. По оценке CSIS, около 10% участников группы — действующие военнослужащие или сотрудники правоохранительных органов, а около двух третей участников имеют подобный опыт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участник движения стоит перед группой антифашистов во время митинга за свободу слова в Беркли

Фото: Emily Molli / NurPhoto / Getty Images Участник движения стоит перед группой антифашистов во время митинга за свободу слова в Беркли

Фото: Emily Molli / NurPhoto / Getty Images

У группы есть штаб-квартира, отделения в разных частях страны, членские взносы, она довольно активно присутствует в интернете и т. д. При этом речь идет не об организации с жесткой структурой, а скорее о сети или, как описывает группу Министерство юстиции США, «большом, но слабо организованном собрании людей». Группы «Защитников» в штатах состоят из двух частей: собственно ополчения, основной задачей которого заявляется защита своих домов, семей и сообщества, и «окружного дозора» — более мобильного и боеспособного небольшого отряда.

Основной задачей своих подразделений группа называет защиту своих сообществ в случае нарушения конституции и свобод граждан, в том числе правоохранительными органами. Кроме этого, члены группы неоднократно участвовали в разных митингах и мероприятиях. Эксперты говорят, что, если не считать штурма Капитолия, «Защитники» прибегали не к насилию, а к запугиванию. Они приезжали на место протестов хорошо вооруженными, в бронежилетах и «патрулировали» улицы. Этого было достаточно.

От битвы за коров до штурма Капитолия

В 2014 году Oath Keepers впервые стала широко известна, поддержав фермера Кливена Банди, который из принципа отказался платить за выпас скота на федеральных землях. 20-летнее противостояние дошло до осады его фермы. Тогда участники группы были в числе защитников фермы.

В том же году вооруженные члены группы появились на улицах Фергюсона (штат Миссури) в разгар массовых протестов после того, как полицейский застрелил 18-летнего чернокожего Майкла Брауна. «Защитники» говорили, что патрулируют улицы для поддержания порядка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участник движения с винтовкой в руках идет по улице вместе с демонстрантами в первую годовщину расстрела Майкла Брауна на акции протеста 10 августа 2015 года в Фергюсоне, штат Миссури. Браун был застрелен полицейским Фергюсона 9 августа 2014 года

Фото: Scott Olson / Getty Images Участник движения с винтовкой в руках идет по улице вместе с демонстрантами в первую годовщину расстрела Майкла Брауна на акции протеста 10 августа 2015 года в Фергюсоне, штат Миссури. Браун был застрелен полицейским Фергюсона 9 августа 2014 года

Фото: Scott Olson / Getty Images

В ноябре 2020 года участники группы были возмущены поражением Трампа на выборах. Тогда «Защитники» ходили на акции протеста, участники которых считали, что у Трампа «украли» победу на выборах.

«Что у нас сейчас происходит, если не коммунистическое восстание с целью свержения конституции?» — говорил тогда Роудс. Он называл Джо Байдена марионеткой Коммунистической партии Китая и призывал Трампа подавить «восстание коммунистов-глобалистов», призвав для этого ополченцев. Себя он видел как раз одним из таких ополченцев.

Наконец, 6 января 2021 года по меньшей мере десяток «Защитников» участвовали в штурме Капитолия. Сам Роудс не входил в Капитолий, хотя и находился поблизости, как отметил прокурор, «как генерал, осматривающий свои войска на поле битвы». Несколько участников группы непосредственно участвовали в штурме и ворвались в здание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники движения стоят около восточного входа Капитолия США 6 января 2021 года в Вашингтоне

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP Участники движения стоят около восточного входа Капитолия США 6 января 2021 года в Вашингтоне

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

Кроме того, по данным следствия, вооруженные «Защитники» разместились в Арлингтоне — городе, находящемся напротив Вашингтона на другом берегу реки Потомак, чтобы в случае необходимости поддержать своих товарищей.

Вскоре после штурма власти США начали расследование против «Защитников» и других групп, участвовавших в штурме. В общей сложности в нападении на Капитолий обвиняют около 900 человек.

В ноябре прошлого года тот же окружной суд округа Колумбия признал виновным в преступном сговоре и подстрекательстве к мятежу самого Роудса. Приговор пока не вынесен, но по этому и нескольким другим пунктам (в том числе попытка помешать членам Конгресса в выполнении их обязанностей) ему может грозить до 60 лет лишения свободы. Его дело стало первым случаем судебного признания того, что при штурме Капитолия имел место предварительный сговор, и в целом первым обвинением в сговоре с целью мятежа с 1995 года.

Яна Рождественская