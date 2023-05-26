ФСБ сообщила о предотвращении теракта на объекте правоохранительных органов в Геленджике

ФСБ сообщила, что предотвратила теракт в Геленджике. По данным спецслужбы, задержан сторонник украинского неонацизма, планировавший устроить взрыв на территории одного из объектов правоохранительных структур региона.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 (приготовление к теракту) УК РФ. Задержанный арестован.

Уточняется, что подозреваемый — местный житель, «сторонник украинского неонацизма, гражданин России, 1981 года рождения». В оборудованном в лесу тайнике он хранил самодельное взрывное устройство, дома — компоненты для его изготовления. Также обнаружены инструкции по сборке взрывных устройств и их применению, «полученные из интернет-сообществ, администрируемых боевиками украинских националистических формирований».

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