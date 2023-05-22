ФСБ сообщила о предотвращении теракта с поджогом железнодорожной станции и военкомата в Оренбургской области

Сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали гражданина России 1997 года рождения за подготовку теракта в Новотроицке Оренбургской области. Как утверждает ФСБ, мужчина по указанию украинских спецслужб планировал поджечь железнодорожную станцию и здание военкомата.

Согласно сообщению ФСБ, которое приводит «РИА Новости», мужчина намеревался поджечь шкаф релейной защиты и автоматики железнодорожной станции Новотроицкая Южно-Уральской железной дороги, а также здание военного комиссариата Орска Оренбургской области и отдела ФСБ России.

Как утверждает ФСБ, из тайника, который задержанный оборудовал на окраине Новотроицка, были изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Кроме того, «в средствах коммуникации», принадлежавших мужчине, обнаружены инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также переписка в Telegram с украинскими спецслужбами.

После совершения теракта, по данным ФСБ, россиянин планировал принять участие в боевых действиях на Украине на стороне украинских вооруженных сил. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК (приготовление к теракту).