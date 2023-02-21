Дорогая моя «Мовиста»

Депутаты профильных комитетов Ярославской областной думы одобрили концессию по развитию трамвайного сообщения в Ярославле. Соглашение с ООО «Мовиста регионы Ярославль» заключило правительство области. Компания обещает полностью модернизировать трамвайную инфраструктуру и купить новые вагоны. Концессионер будет вкладывать заемные и бюджетные средства, общие выплаты из бюджета в течение 20 лет составят 54,15 млрд рублей. Контрольно-счетная палата области видит риски в реализации соглашения, а руководители облдумы называют их «минимальными».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

20 февраля на совместном заседании комитетов по транспорту и экономике Ярославской областной думы депутаты обсудили заключение концессионного соглашения по развитию трамвайного движения в Ярославле. Само соглашение было подписано 26 декабря 2022 года между Ярославской областью (от лица которой выступала директор департамента транспорта Татьяна Черемных) и зарегистрированным в Москве ООО «Мовиста регионы Ярославль». Компания стала единственной, направившей предложение о концессии по результатам конкурса, объявленного правительством региона.

ООО «Мовиста регионы Ярославль» зарегистрирована 6 апреля 2022 года. Учредителем является ООО «Мовиста регионы», инвестор и оператор в области развития городского общественного транспорта в субъектах РФ. Компания планирует и ведет проекты по модернизации систем электротранспорта в Липецке, Курске, Верхней Пышме, Перми и Красноярске.

Перед заседанием комитетов правительство области прислало депутатом само концессионное соглашение (есть в редакции «Ъ-Ярославль). Согласно документу, срок концессии составит 20 лет. Объектом соглашения является имущественный комплекс наземного транспорта из недвижимого и движимого имущества. Как пояснила на заседании комитетов госпожа Черемных, «Мовиста регионы Ярославль» купит имущество принадлежащего мэрии АО «Яргорэлектротранс» («ЯрГЭТ»).

На первом этапе концессии (до середины 2025 года) концессионер обязан выполнить проектирование и строительство 45,3 км трамвайных путей (по существующим линиям), 1 депо, 1 диспетчерского центра, 8 тяговых подстанций, закупить 47 новых односекционных вагонов транспорта, а также обслуживающую спецтехнику. Кроме того, концессионер обязан будет реконструировать два трамвайных путепровода (в створах улицы Выставочной и Республиканского проезда). После реконструкции начнется этап эксплуатации: «Мовиста регионы Ярославль» будет обслуживать трамваи, получая прибыль от этой деятельности. Спустя 20 лет созданное в ходе соглашения имущество перейдет Ярославской области.

В соглашении подробно прописаны финансовые обязательства сторон. Расходы концессионера («Мовиста регионы Ярославль») на строительство и реконструкцию объектов составят 14,52 млрд руб. На приобретение подвижного состава запланировано 3,97 млрд руб. Иные расходы, в том числе приобретение имущества объекта соглашения — 1,21 млрд руб. Работы будут проводится в основном на кредитные средства, выделенные ВЭБ.РФ, на первом этапе концессии.

Таким образом, вложения в развитие ярославского трамвая составят 19,71 млрд руб.

Расходы концедента (Ярославской области) существенно превышают затраты концессионера, но будут растянуты по времени на 20 лет. Во-первых, региональный бюджет выплатит концессионеру капитальный грант в сумме 5,55 млрд рублей — это прямое финансирование части расходов по развитию ярославского трамвая. Капитальный грант будет выплачиваться в течение 2,5 лет на этапе проектирования и строительства объектов. Как сообщили «Ъ-Ярославль» в правительстве области, капитальный грант является «невозвратной субсидией из федерального бюджета с софинансированием из областного». Во-вторых, областной бюджет заплатит концессионеру инвестиционный платеж в сумме 24,05 млрд рублей, он будет выплачиваться в течение всех 20 лет концессии. И, в-третьих, с начала работы трамвая после модернизации Ярославская область будет оплачивать эксплуатационный платеж — выплату за услуги по перевозке пассажиров (деньги за проезд будут поступать в бюджет области). Эксплуатационный платеж составит 24,54 млрд рублей и будет разбит на весь период эксплуатации трамвая концессионером.

Итого за 20 лет концессии бюджет Ярославской области выплатит ООО «Мовиста регионы Ярославль» 54,15 млрд руб.

Как рассказала на заседании комитетов Ярославской областной думы директор департамента транспорта Татьяна Черемных, на этапе эксплуатации бюджет планирует получать плату с пассажиров «в среднем порядка 400 млн руб. в год», что составляет 6,8 млрд руб. при условии 17 лет работы.

Депутаты Ярославской областной думы в ходе заседания профильных комитетов высказывали различные опасения. Коммунисты интересовались, не лучше ли направить бюджетные деньги в муниципальный «Яргорэлектротранс», нежели доверять их частной компании. Директор дептранса уверяла, что опасения напрасны.

«Проект также полностью контролируется федеральным центром, и все платежи и все расходы проходят через ВЭБ.РФ. Это достаточно сильная, всем известная корпорация, без которой мы ни один шаг делать не можем в рамках этого проекта, поскольку он является финансирующей организацией»,— заявила госпожа Черемных.

Депутаты спросили, есть ли заключение областной контрольно-счетной палаты (КСП). Как выяснилось, оно есть, а депутатам его прислать просто не успели. Председатель палаты Анатолий Федоров сказал, что соглашение законно.

«Мы дали возможные риски, их все описали. Можем говорить о том, что это соглашение соответствует законодательству и может быть принято. На шести страницах мы указали возможные риски»,— отметил господин Федоров.

«Ъ-Ярославль» удалось получить копию документа. КСП отмечает, что подписание соглашения создает новые финансовые обязательства областного бюджета. Трамвайная концессия не отражена в государственной программе «Развитие транспортного комплекса в Ярославской области» на 2021 - 2024 годы». Между тем федеральная программа «Развитие транспортной системы» требует такого включения — это одно из условий софинансирования. КСП отмечает, что максимальная паспортная наполняемость новых вагонов составит 155 человек, что меньше чем у имеющихся в Ярославле в настоящее время (от 184 до 211 человек).

Контролеры указывают и на то, что заявленное правительством области увеличение пассажиропотока в два раза (с 8,8 млн до 17,5 млн пассажиров в год) никак не отражено в концессионном соглашении. «В Соглашении не применяются количественные характеристики оценки перевозки пассажиров трамвайным сообщением. Предлагается проводить оценку транспортной работы в километрах»,— констатирует КСП, указывая, что федеральная программа предлагает оценивать эффективность в пассажирах.

Также палата указывает, что большая часть выплаты по капитальному гранту (судя по всему, федеральные средства) пока не отражена в бюджете региона на 2023 год. Обнаружили контролеры и ряд технических ошибок. В частности, датой завершения работ по развитию трамвайного движения назван не существующий в календаре день — 31 июня 2025 года.

Депутаты Ярославской областной думы по-разному оценили концессионное соглашение. Опасения высказывали члены фракции КПРФ.

«На мой взгляд, есть возможность заключения того же договора с ВЭБ.РФ любого государственного предприятия, муниципального предприятия. "ЯрГЭТ" является таким, у него пакет акций находится у мэрии Ярославля… Мы сейчас во многом получаем кота в мешке по итогам этого соглашения»,— сказал депутат Валерий Байло, в прошлом замдиректора «Яргорэлектротранса».

Елена Кузнецова привела примеры проблемных строек Ярославля: здание УМВД и Добрынинский путепровод. «Очень бы не хотелось, чтобы эта транспортная концессия пополнила этот плохой список дорогостоящих проектов, и мы бы не остались у разбитого корыта»,— выразила сомнения Елена Кузнецова.

В поддержку концессии высказались депутаты от «Единой России».

«Вся наша жизнь сегодня — это сплошной риск. Риск в бизнесе, риск в производстве — риск, риск, риск. Такого, чтобы 100% все было — этого нет и не будет никогда. Может, это было бы при коммунизме, но коммунизм приказал долго жизнь. Поэтому приходится жить в кредит. Весь мир живет в кредит. Наши люди в Ярославле ждут изменения транспорта трамвайного. Он очень нужен, он востребован»,— сказал председатель фракции «Единая Россия», зампред областной думы Николай Александрычев, добавивший, что в случае с концессией «риск минимален».

Другой зампред облдумы, экс-мэр Ярославля Виктор Волончунас вспомнил, что все попытки улучшать ситуацию с транспортом до сих пор были неудачными. «Очень просто: не было поддержки государства, а было желание как-то хотя бы за счет бюджета города и, может, немножко области сделать шаг вперед, а получалось все время два шага назад… Сейчас то, что мы обсуждаем, и по автобусам, и по трамваям — это шаг вперед, потому что здесь поддержка государства, определены конкретные финансовые источники»,— отметил господин Волончунас.

По итогам обсуждения депутаты двух профильных комитетов проголосовали за утверждение концессионного соглашения. Окончательно утвердить трамвайную концессию предстоит на пленарном заседании Ярославской областной думы.

Антон Голицын