ВТБ: мошенники атакуют целые семьи, чтобы вывести их средства на свои счета

Телефонные мошенники в России стали атаковать целые семьи, чтобы убедить их под разными предлогами перевести деньги на свои счета, выяснил ВТБ. Как сообщила пресс-служба, мошенники звонят людям от имени сотрудников банков или правоохранительных органов. Они утверждают, что средства потенциальных жертв могут похитить и нужно срочно принять меры для их спасения. В случае отказа мошенники могут перейти на более агрессивную манеру общения и угрожать позвонить родственникам, в том числе супругам или детям, чтобы через них донести свою правоту, некоторые из них в действительности звонят другим членам семьи.

По оценкам ВТБ, мошенники используют популярные темы: заявки на кредит, сомнительные операции по картам и счетам в банке, изменение финансового или доверенного номера телефона в банке, перевод средств на более безопасный счет и тому подобное.

«В результате с угрозами и вымогательством сталкиваются уже целые семьи. Такое агрессивное психологическое воздействие может привести к опасным ситуациям и выводу средств в гораздо более крупных размерах, ведь под угрозой — весь семейный бюджет»,— сказано в сообщении пресс-службы ВТБ.

Олеся Павленко