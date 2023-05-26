Украинского писателя Яна Таксюра вывезли в Россию в рамках обмена

Украинского писателя, публициста и сторонника Украинской православной церкви Яна Таксюра вывезли в Россию в рамках обмена с Украиной. Об этом сообщили Союз православных журналистов (СПЖ) и Telegram-канал «Перший козацький». На Украине господина Таксюра приговорили к лишению свободы по делу о государственной измене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Лариса Сыва / Wikimedia Фото: Лариса Сыва / Wikimedia

Как сообщили в СПЖ, Яна Таксюра вывезли в Россию на следующий день после того, как 24 мая суд в Киеве приговорил его к 12 годам лишения свободы и конфискации половины имущества.

По информации Telegram-канала, его адвокаты пришли к выводу, что не смогут обжаловать приговор, поэтому согласились на обмен. Телеканал «Спас», в свою очередь, сообщил, что Ян Таксюр после обмена прибыл в Луганск. Как пишет «Спас», его обменяли в рамках обмена пленными, который организовала ЧВК «Вагнер».

Вчера вечером, 25 мая, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщили об обмене пленными, который провели ЧВК «Вагнер» и украинские военные. Господин Ермак сообщал, что Украина получила 106 военнопленных. ЧВК «Вагнер» не уточняла, сколько получила человек, однако опубликовала видео, из которого следует, что среди возвращенных были бойцы ЧВК «Вагнер», ополченцы, морские пехотинцы, бойцы армейской бригады, сотрудники Росгвардии и один боец подразделения «Ахмат».

Ян Таксюр — украинский писатель, публицист и поэт. В октябре 2022 года его арестовали в Киеве по подозрению в госизмене. В августе он был освобожден под залог 1,2 млн гривен в связи с тяжелым состоянием здоровья из-за онкологического заболевания.

Олеся Павленко