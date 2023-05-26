Глава Курской области Старовойт предложил разрешить теробороне использовать оружие

Членам подразделений территориальной обороны в приграничных регионах должны разрешить использовать оружие во время учебных стрельб или контртеррористических операций, заявил губеранатор Курской области Роман Старовойт в разговоре с РБК. Он отметил, что регион выступает против выдачи членам теробороны оружия на постоянной основе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как сообщил Роман Старовойт, в Курской области оборудованы места для хранения оружия в установленном законом виде. «Закрепленное за дружинником оружие должно находиться только там и выдаваться лишь для обслуживания, проведения учебных стрельб, а также в случае необходимости использования при проведении контртеррористической операции или при введении военного положения»,— сказал он.

Господин Старовойт добавил, что члены народной дружины региона не раз проходили курсы тактических приемов и использования автоматического оружия, противотанковых управляемых ракет и гранатометов. Он пояснил, что каждую неделю на полигонах в области проводят стрельбы для членов теробороны, их также обучают инструктора ЧВК «Вагнер». При этом он подчеркнул, что власти региона не предлагают выдавать оружие дружинникам на постоянной основе и выступают против его выдачи всем местным жителям.

«Таким образом, с нашей стороны обеспечены все условия для подготовки дружинников и создания мест хранения оружия и нужных боеприпасов. Необходимо принятие общего политического и законодательного решения о возможности вооружения наших бойцов»,— сказал он.

Согласно закону, у бойцов теробороны нет прав на ношение оружия. 24 мая глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти региона хотят вооружить дружинников, но этот вопрос «требует решения в правовом поле». Он не исключал, что региональному руководству потребуется инициировать внесение поправок в действующее законодательство. По его словам, бойцы теробороны должны иметь возможность «дать отпор врагу профессионально, а не любительски». Заявление было сделано после вторжения диверсантов в Белгородскую область 23 мая. В результате боестолкновений были ранены 12 человек, двое погибли.

Подробнее — в материале «Ъ» «Стреляли-стреляли, а как же».

Олеся Павленко