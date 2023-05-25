Губернатор Ростовской области заявил о сбитой системой ПВО ракете

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в районе Морозовска сработала система ПВО. По его словам, была сбита украинская ракета. О пострадавших или разрушениях он ничего не сообщил.

«Военные выполняют свою работу. Сохраняйте спокойствие»,— написал губернатор в Telegram, не приведя подробностей.

На фоне военной операции на Украине в Ростовской области по указу президента был введен средний уровень реагирования. Он также действует в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областях.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер