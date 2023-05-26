Контейнеры пошли под всё

Контейнерные перевозки по железной дороге выросли почти на 20% в апреле. Быстрее всего растут перевозки автомобилей и комплектующих, станков и двигателей, где европейские поставки автотранспортом были замещены контейнерами из Азии и с Ближнего Востока. Также увеличиваются перевозки удобрений за счет существенных объемов белорусского транзита. По мнению экспертов, контейнерные перевозки будут расти и дальше по мере сужения круга стран-партнеров, из которых товары могут идти альтернативными способами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Перевозки контейнеров на сети ОАО РЖД резко выросли в апреле — на 19,7%, превысив 600 тыс. TEU. За четыре месяца было перевезено 2,35 млн TEU, на 8,5% больше, чем годом ранее. В частности, на 9% выросли внутренние перевозки (911 тыс. TEU), на 21% — импорт (638 тыc. TEU), на 8% — экспорт (535 тыс. TEU). Заметно сократился только транзит (на 14%, до 243 тыс. TEU), следует из материалов ОАО РЖД.

Заместитель гендиректора ИПЕМ Владимир Савчук отмечает, что 6 п. п. апрельского роста связаны с низкой базой апреля 2022 года, в котором произошло снижение перевозок по сравнению с мартом из-за начала процесса ухода зарубежных контейнерных линий под действием санкций. На 48% в апреле вырос импорт в контейнерах, отмечает он. В импорте высокий рост зафиксирован в сегменте контейнерных перевозок автомобилей и комплектующих к ним — на 95% в апреле и на 49,8% в январе—апреле. Перевозка химических и минеральных удобрений в контейнерах выросла в апреле на 148%, а в январе—апреле — на 240,2%, отмечает господин Савчук: «Основным трендом был рост перевозок транзитом белорусских удобрений». Интенсификация программы развития машиностроения и рост загрузки российских предприятий привели к активизации перевозок станков и двигателей на 32%, говорит он.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров добавляет, что раньше основным контрагентом по продукции машиностроения была Европа, из которой эти грузы везли преимущественно автотранспортом, а сейчас из основных стран-контрагентов они поступают в контейнерах по морю и железной дороге. «Трудности с доступом на инфраструктуру в традиционных родах вагонов привели к переходу части нефтепродуктов в специализированные контейнеры (рост на 58% в апреле),— отмечает Владимир Савчук.— Это позволило проехать на те рынки, прежде всего экспортные, на которые в цистернах проехать было проблематично».

В «Трансконтейнере» “Ъ” подтвердили рост груженых перевозок в апреле на уровне 20%. «В частности, активно увеличивались перевозки минеральных удобрений и сырья для их производства, различной техники, зернобобовых, семян, фруктов, минерально-строительных материалов,— сообщили там.— Снижались перевозки изделий лома черных металлов, цемента». В мае тенденции роста сохраняются, говорят в «Трансконтейнере»: рост груженых перевозок — выше 30%, с учетом порожних — более чем на 25%.

Михаил Бурмистров говорит, что основные торговые партнеры России сейчас — это Китай, Турция и ОАЭ, и само их географическое положение обусловливает преимущественно контейнерную доставку грузов. По мере того как из-за санкций будут сворачиваться поставки из ОАЭ и Турции, страна будет все больше зависеть от Китая, что обусловит и дальнейший рост контейнерных перевозок. Сдерживают их, по его мнению, сложная ситуация с диспетчеризацией на железнодорожной сети, ограничения на подсыл порожних платформ в порты, а также сбои в IT-инфраструктуре — как, например, недавний сбой в работе таможни (см. “Ъ” от 11 апреля). Наиболее сложная ситуация сейчас — в портах юга России. Но в целом для контейнерной логистики — «золотое время», говорит он: везти нужно много, открываются новые направления, глобально и контейнерного оборудования, и платформ достаточно, заметно снизилась стоимость доставки контейнеров из Китая. В целом, заключает он, сейчас все игроки контейнерного рынка стремятся к комплексному сервису и уже не просто предоставляют платформы, но и собирают контейнерные поезда и даже начинают ставить контейнеровозы на морские линии, благодаря чему, в частности, заметно оживление в портах Санкт-Петербурга.

Наталья Скорлыгина