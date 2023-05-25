Из бюджета выходит газ

Цены на газ в Европе продолжат снижаться и уже находятся ниже $300 за 1 тыс. кубометров. Совокупность благоприятных факторов — высокие запасы, стабильный поток СПГ, низкое потребление и теплая погода — продолжает толкать цены вниз, при этом в Европе уже начинают прогнозировать отрицательные цены на газ этим летом из-за перенасыщения рынка. В российский бюджет была заложена гораздо более высокая цена на газ, и в результате он может недосчитаться в 2023 году $3–4 млрд поступлений от экспортной пошлины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michael Probst / AP Фото: Michael Probst / AP

Цены на газ упали на 66% с начала года, июньский фьючерс на нидерландском TTF 25 мая рухнул на 10,23%, до €24,94 за 1 МВт•ч, или около $280 за 1 тыс. кубометров, следует из данных ICE Futures. Спотовый контракт на сутки вперед торговался на уровне €26,85 за 1 МВт•ч, или около $300 за 1 тыс. кубометров.

Продолжают толкать цены вниз стабильно высокие поставки СПГ на континент, теплая погода и высокие запасы в ПХГ. По данным AGSI+, в среднем по Европе запасы сейчас достигают 66,5% и, скорее всего, будут заполнены до нормы в 90% еще к концу августа. В целом в межсезонье — в мае и начале июня, когда температурные условия еще не требуют кондиционирования помещений,— цены на газ традиционного снижаются. Выработка ветрогенерации в ЕС несколько снизилась на этой неделе: доля ВЭС в энергобалансе опустилась до 11,9%.

Как пишет Bloomberg, летом на европейском рынке может возникнуть перенасыщение. И, если слабый спрос не сравняется с растущим избытком предложения, в некоторых случаях цены на природный газ могут ненадолго упасть ниже нуля.

Наиболее вероятен такой сценарий для Великобритании, которая уже сталкивалась с такой ситуацией в 2006 году, пишет агентство. В этом случае продавцы фактически платят за то, чтобы их газ забирали, поскольку это выгоднее, чем хранить его. Такие ситуации периодически возникают на европейском рынке электроэнергии.

Если исключить фактор погоды (если, например, летом будет жарче, чем обычно), спрос на электроэнергию в ЕС исторически повышался к июлю, что обычно совпадало со снижением выработки возобновляемой энергии, отмечает руководитель направления аналитики ресурсных секторов «Ренессанс Капитала» Борис Синицын. Из-за этого спрос на ископаемое топливо для выработки энергии к концу лета обычно вырастал на 10% по сравнению с маем.

«Поэтому сезонное восстановление спроса может как минимум остановить падение цен, а в случае погодных аномалий — привести к их росту летом»,— считает он.

В то же время даже с учетом серьезного падения цен с начала года промышленность пока не торопится наращивать потребление. По прогнозам Еврокомиссии, спрос на газ в ЕС в ближайшие двенадцать месяцев может упасть больше тех объемов трубопроводного газа и СПГ, которые страны рассчитывают купить у РФ в этом году, что поможет снизить инфляционное давление на блок, пишет Reuters со ссылкой на письмо еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон. По ее оценкам, политика энергосбережения должна сократить потребление газа на континенте на 60 млрд кубометров в 2023 году. С августа 2022 по март 2023 года спрос на газ в странах ЕС упал на 18%.

На фоне ограниченного спроса в летние месяцы существенного роста цен относительно текущего уровня, вероятно, не произойдет, но существуют предпосылки для повышения котировок к началу отопительного сезона, когда станет явным дефицит СПГ и начнет расти потребление, полагает Иван Тимонин из «Выгон Консалтинга». В связи с этим к ноябрю—декабрю, вероятно, котировки будут находиться в диапазоне $500–600 за 1 тыс. кубометров. «Поскольку рынок остается дефицитным с учетом перспектив роста спроса в Китае, зимой 2023–2024 года возможны и более существенные ценовые всплески, которые могут быть обусловлены, например, ростом спроса в случае ощутимого отклонения температур от нормального уровня»,— говорит аналитик.

Правительство РФ рассчитывало на гораздо более высокие цены в странах ЕС в 2023 году: Минэкономики закладывало в бюджет цены на уровне $700 за 1 тыс. кубометров.

В прошлом году РФ поставила в страны ЕС свыше 150 млрд кубометров газа, в этом году экспорт может составить до 50 млрд кубометров (с учетом СПГ). Поставки трубопроводного газа в ЕС могут упасть до 25 млрд кубометров, и если средняя цена в рамках этих поставок в течение года составит $400 за 1 тыс. кубометров, то бюджет не досчитается $3 млрд поступлений в виде экспортной пошлины на газ.

Пару лет назад казалось, что $300 за 1 тыс. кубометров — это очень хорошая цена, но проблема, конечно не в цене, а в падении объемов экспорта, отмечает Виталий Ермаков из ВШЭ. Цена на газ в 2023 году будет, по его мнению, очень волатильной. «Мы знаем, что фактические доходы бюджета ниже, чем запланированные, частично это решается через возобновление продажи валютной выручки, и большая часть проблемы связана с использованием низкой формульной цены в расчете налогов на нефть»,— отмечает эксперт, напоминая, что доля газового сектора в общем объеме нефтегазовых доходов сравнительно невелика и 2022 год был исключением.

Татьяна Дятел