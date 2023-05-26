Банк ставит на красное

«Тинькофф Мобайл», работающий на инфраструктуре Tele2, выходит в новые регионы в партнерстве с МТС. Первыми регионами станут Республика Башкортостан и Ставропольский край, а до конца года оператор банка заработает во всех регионах страны. «Тинькофф» и МТС также планируют развивать сотрудничество по интеграции услуг для клиентов своих экосистем. Такой формат позволит МТС заработать на инфраструктуре, а «Тинькофф Мобайлу» — усилить присутствие в регионах, где активнее всего развивается внутренний туризм, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Представитель виртуального мобильного оператора (MVNO) «Тинькофф Мобайл» рассказал “Ъ”, что оператор начинает региональную экспансию в партнерстве с МТС: оператор выходит в Республику Башкортостан и Ставропольский край, а до конца года появится во всех регионах России. В новых регионах MVNO будет работать на инфраструктуре МТС. Компании договорились о сотрудничестве еще в конце декабря. По его условиям, как ранее сообщалось, МТС предоставит необходимую инфраструктуру для работы «Тинькофф Мобайла» в 17 регионах России, включая Амурскую, Астраханскую, Нижегородскую области, Забайкальский, Хабаровский края и др. Также предполагалось, что партнеры рассмотрят «возможность интеграции широкого спектра услуг экосистем "Тинькофф" и МТС».

«Тинькофф Мобайл» запустился в декабре 2018 года на инфраструктуре Tele2. В компании не раскрыли условия сотрудничества с МТС, уточнив лишь, что совместное использование инфраструктуры «только первый шаг». В компании также не раскрывают абонентскую базу, но говорят, что за 2022 год прирост числа абонентов составил 118%. Всего, по данным самой компании, более 30 млн человек являются клиентами экосистемы «Тинькофф».

В МТС уточнили, что при выборе новых территорий для запуска MVNO оценивает экономическую целесообразность, а также необходимые технологические ресурсы регионов: «В зависимости от этого будем принимать решения по конкретным регионам». В компании добавили, что «рассматривают собственные продуктовые и экономические портфели с целью разработать взаимодополняющие сервисы для клиентов обеих экосистем». В «МегаФоне» и «Вымпелкоме» не ответили.

Выручка российских банковских виртуальных операторов («Тинькофф Мобайл», «СберМобайл», «Газпромбанк Мобайл», «ВТБ Мобайл») по итогам 2022 года выросла на 38%, до 8,7 млрд руб. (против 6,3 млрд руб. в 2021 году), подсчитало в мае издание ComNews. По данным «ТМТ Консалтинг», совокупная абонентская база MVNO-операторов по итогам 2022 года составила около 15 млн абонентов. В этом сегменте также работает Yota (на сети «МегаФона»), виртуальный оператор «Транстелеком» и др. Более 20 виртуальных операторов работают на сети Tele2, который развивает фабрику MVNO с 2016 года.

Дело в том, что Tele2 имеет свои сети не во всех регионах страны, поэтому MVNO, которые хотят расширить свое присутствие, необходимо договариваться с другими операторами, чтобы предложить абонентам более выгодные тарифы, объясняет собеседник “Ъ” на телеком-рынке: «В таком случае компании, как правило, работают по модели распределения выручки revenue sharing». Для МТС выход в этот сегмент MVNO может быть эффективен с точки зрения получения как дополнительной выручки, так и новых сервисов «Тинькофф» в своей экосистеме, говорит собеседник.

Ключевую роль в выборе регионов для экспансии «Тинькофф Мобайла» может играть и увеличение внутреннего туризма в стране, считает аналитик MForum Analytics Алексей Бойко. Крупным операторам выгодно предоставлять свою инфраструктуру MVNO — это еще один способ монетизации, считает директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова: «Таким образом, среди операторов появляется конкуренция бизнес-моделей, и каждый из них будет стараться оказывать как можно больше дополнительных услуг для абонентов поверх стандартного доступа к связи».

Юлия Тишина, Вадим Красников