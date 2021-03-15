Банки вызывают абонентов

Собственные банковские виртуальные операторы мобильной связи развиваются быстрыми темпами, число их абонентов могло превысить 2,5 млн. Собственный мобильный оператор — это часть экосистемы, которая позволяет финансовым организациям лучше узнавать клиентов. Однако инвестиции в такие проекты могут исчисляться миллиардами рублей, а прибыльность пока лишь ожидается.

Традиционно банковские виртуальные операторы связи (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) показывают динамику роста значительно выше рынка, свидетельствует опрос “Ъ”. Так, этот сегмент является самым быстрорастущим сегментом MVNO-бизнеса Tele2. По итогам 2020 года общее число клиентов банковских MVNO на сети выросло на 32% год к году, выручка увеличилась на 73%, приводят данные в пресс-службе Tele2. С учетом обнародованных ранее данных на конец 2019 года аудитория банковских мобильных операторов составляла 1,9 млн клиентов, и, таким образом, к концу 2020 года она должна была превысить 2,5 млн.

Одним из крупнейших остается проект «Тинькофф Мобайл». Согласно отчетности по МСФО TCS Group, общая выручка от MVNO-услуг в 2020 году выросла в 1,9 раза, до 2,22 млрд руб. Сегмент остался убыточным, хотя убыток сократился в 1,7 раза, до 984 млн руб. Как отмечает председатель правления Тинькофф-банка Оливер Хьюз, «Тинькофф Мобайл» — это пока стартап, сейчас он требует инвестиций. Количество абонентов банк не раскрывает. По данным “Ъ”, «Тинькофф Мобайл» уже в декабре 2019 года имел около 1 млн клиентов (см. “Ъ” от 20 января 2020 года).

«СберМобайл» — проект, который уже вышел из инвестиционной фазы, отмечает представитель Сбербанка. По итогам 2020 года выручка выросла в 1,7 раза. Согласно данным СПАРК, выручка «СберМобайла» в 2019 году составляла 1,27 млрд руб., то есть в 2020 году она могла превысить 2,1 млрд руб. Финансовый результат за прошлый год компания пока не раскрывает, однако в 2019 году она получила убыток в 500 млн руб. В конце ноября прошлого года гендиректор «СберМобайла» Руслан Гурджиян рассказал «Ведомостям», что число клиентов мобильного оператора превысило 1 млн.

К оператору «ВТБ Мобайл» к концу 2020 года подключились более 300 тыс. человек, большая часть — во втором полугодии, на середину года аудитория составляла 100 тыс. (см. “Ъ” от 8 июля 2020 года). «Банк инвестирует в мобильного оператора с точки зрения развития продукта, продвижения и внедрения в свою экосистему»,— отметили в ВТБ. В течение нескольких лет планируется достичь доли 20% по проникновению «ВТБ Мобайла» в активную клиентскую базу банка. На начало года количество только активных пользователей «ВТБ Онлайна» превышало 10 млн. Газпромбанк запустил мобильного оператора «ГПБ Мобайл» в Московском регионе только в декабре 2020 года, за первые два месяца работы подключено более 10 тыс. сим-карт, отметили в банке.

Причин для создания собственных мобильных операторов у банков несколько. Как отмечает руководитель группы по работе с технологическими и медийными компаниями Deloitte в СНГ Антон Шульга, «мобильной связью абоненты пользуются каждый день, это так называемый высокочастотный сервис», и через свой сервис «можно будет проще продвигать по этому каналу остальные продукты своей экосистемы». Кроме этого, это также источник дополнительных данных о клиенте, его потребительских предпочтениях, считает директор департамента цифрового развития розничного бизнеса Росбанка Павел Меньшиков.

Однако окупаемость этих проектов сомнительна, они могут долго оставаться убыточными, предостерегают эксперты. С учетом того, что стоимость услуг связи на российском рынке остается одной из самых низких в мире, сделать продукт более выгодным для абонентов очень сложно, то есть в итоге банкам нужно в него постоянно инвестировать, указывает господин Шульга. И для крупных банков в России счет может идти на миллиарды рублей, оценивает он. При этом они не конкурируют с традиционными игроками рынка мобильной связи «с учетом незначительной доли MVNO на российском рынке», отмечает старший аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин.

Полина Трифонова, Ольга Шерункова