Диспетчерам уполовинили госпомощь

Правительство собирается выделить Госкорпорации по организации воздушного движения (ГК по ОрВД) 5 млрд руб. в 2023 году, хотя Минтранс запрашивал 10 млрд руб. Предприятие терпит убытки, начиная с пандемии, из-за сокращения полетов иностранных авиакомпаний. По прогнозу профсоюза диспетчеров, одобренной субсидии хватит всего на несколько месяцев, после чего вероятны задержки зарплат. В Росавиации “Ъ” заявили, что продолжат держать финансовое состояние предприятия на постоянном контроле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В Федеральном профсоюзе авиадиспетчеров России (ФПАД) ожидают, что сокращение госсубсидии ГК по ОрВД вдвое от запрашиваемых средств приведет к задержкам зарплат уже через два-три месяца, узнал “Ъ”. О том, что правительство обсудит выделение 5 млрд руб. на обслуживание перелетов на территории РФ, заявил 25 мая премьер Михаил Мишустин.

Минтранс запрашивал у Минфина для предприятия 28 млрд руб. на три года: 10 млрд руб.— в 2023 году, 14,3 млрд руб.— в 2024 году и 4,1 млрд руб.— в 2025 году. В Минфине отказали, предложив в ответ проработать реорганизацию предприятия в форму казенного учреждения для оптимизации расходов (см. “Ъ” от 31 марта).

В Росавиации “Ъ” сообщили, что вопрос о дальнейшей поддержке предприятия «может быть рассмотрен по итогам анализа его финансового состояния за отчетный период». Регулятор подчеркнул, что вопрос безопасности полетов «является высшим приоритетом авиационных властей, поэтому финансовое состояние предприятия находится на постоянном контроле».

Вместе с тем, по данным Росавиации, в 2020 году количество полетов в воздушном пространстве России сократилось почти на 30% по сравнению с 2019 годом, до 1,3 млн рейсов, в 2021 году — выросло до 1,6 млн. За 2022 год, по данным “Ъ”, ГК по ОрВД обслужила чуть более 1,4 млн полетов. Чистый убыток предприятия по РСБУ вырос в 2022 году на 47%, до 25 млрд руб.

Рассматриваемых сегодня 5 млрд руб. хватит лишь на несколько месяцев стабильной работы предприятия, полагает президент ФПАД Сергей Ковалев: «Далее следует ожидать задержек зарплат».

Сокращать в условиях дефицита кадров предприятию «уже некого», добавляет он. С 2020 года предприятие покинули уже более 15% специалистов: «Уходят на пенсию, молодые — в бизнес или переучиваются в IT-специалистов, административные сотрудники уходят в бизнес».

С ноября 2022 года предприятие проиндексировало сборы за аэронавигацию авиакомпаний РФ на 60%, иностранных — на 40%. С 1 апреля они повысились еще на 10%. При этом в профсоюзе объясняют, что с учетом инфляции ставки за аэронавигационные сборы не покрывают затрат, которые несет ГК по ОрВД для обеспечения безопасности и регулярности воздушного движения.

Система сервисного обслуживания воздушных судов в России сегодня находится в довольно напряженных условиях, говорит источник “Ъ” в экспертном сообществе: «Дополнительное давление на диспетчеров в этой ситуации может обернуться проблемами критического характера». Учитывая серьезный кадровый голод в ряде отраслей экономики, потенциальный отток специалистов из госкорпорации может неблагоприятно сказаться на авиаперевозках, полагает он. Вопрос поиска средств на функционирование предприятия необходимо решать уже этим летом. Вместе с тем собеседник “Ъ” отмечает необходимость провести анализ затрат ГК по ОрВД и «качественную работу по обоснованию заявок на дополнительное финансирование», отмечая возможную недоработку Минтранса при прошлых попытках.

Айгуль Абдуллина