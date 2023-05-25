Владельцы воронежской дилерской группы «Аврора авто» обменялись долями в бизнесе

Совладельцы черноземной дилерской группы «Аврора авто» (дилер Mercedes Benz, Porsche, Nissan, Volkswagen в Воронеже, а также BMW и Mercedes Benz в Белгороде) Аркадий Залан и Тамаз Бекаури весной перераспределили доли в совместном бизнесе. Данные об изменениях структуры бенифициаров юрлиц группы опубликованы в базе Kartoteka.ru, знакомый с ситуацией источник «Ъ-Черноземье» подтвердил, что произошла «рокировка долей в связи с уточнением интересов каждого из партнеров».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АврораАвто Фото: АврораАвто

Тамаз Бекаури забрал юрлица ГК, связанные с работой официального дилера Mercedes Benz в Воронеже. Он стал вместо господина Залана контролировать по 100% долей в ООО «Аврора-авто», ООО «Аврораавто» (основное юрлицо дилера), ООО «Аврораавтотрейд». Сын предпринимателя Тимур Бекаури был назначен гендиректором двух последних компаний.

«Mercedes Benz в Воронеже таким образом станет семейным бизнесом Бекаури, в развитии которого будет пробовать свои силы как управленец сын совладельца группы»,— пояснил источник. По данным «Ъ-Черноземье», «Аврора авто» в Воронеже сейчас сосредоточилась на сервисном обслуживании немецкой марки, хотя в продаже в автосалоне еще остаются «белые» премиальные автомобили, завезенные в Россию до спецоперации с сохраняющейся официальной гарантией от бренда. В перспективе дилер может начать работать и на рынке параллельного импорта автомобилей Mercedes Benz.

Аркадий Залан, напротив, получил контроль над белгородскими юрлицами группы, где ранее существенные доли принадлежали Тамазу Бекаури и его партнерам. Господину Залану перешли от господина Бекаури и еще нескольких небольших бенецифиаров все доли в ООО «Аврораавто-Белгород», управляющего в городе автосалоном BMW. За господином Заланом остались и 100% дилера Mercedes-Benz в Белгороде «Аврораавто МБ». Господин Залан, по данным источника «Ъ-Черноземье», сосредоточится на управлении «рискованными активами» в приграничном регионе.

Стоит отметить, что господином Заланом осталось ООО «Аврораавтопремиум», которое недавно стало дилером в Воронеже китайского люксового бренда Voyah. Это юрлицо было зарегистрировано в феврале нынешнего года и, по данным «Ъ-Черноземье», может стать одним из основных проектов бизнесмена

Вместе с тем господин Залан получил контроль над 100% воронежского ООО «Аврораавтоспорт», которое выступало в регионе официальным дилером Porsche. Ранее в этой компании была доля и у господина Бекаури. Также полный контроль господин Залан получил над местными ООО «Аврораавтодрайв» (Volkswagen) и ООО «Аврораавтоцентр» (Nissan).

Как группа спорит в Белгороде с судом, полицией и прокуратурой из-за проблемного покупателя — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте