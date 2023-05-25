Мэры-албанцы приняли взрывоопасную присягу

Ситуация на севере Косово, населенном преимущественно сербами, вновь накаляется. К 25 мая во всех четырех северных городах вступили в должность мэры-албанцы, победившие 23 апреля на выборах, которые из-за сербского бойкота прошли при рекордно низкой явке. В ответ лидеры косовских сербов предупредили, что «оккупации севера» не допустят и «с 1 июня будут защищать себя от репрессии косовских властей всеми средствами». Это грозит взорвать запущенный ЕС и США процесс нормализации отношений между Белградом и Приштиной. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сербская семья вывесила флаг Сербии на балконе своей квартиры в Косовска-Митровице

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters Сербская семья вывесила флаг Сербии на балконе своей квартиры в Косовска-Митровице

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

Принятие присяги и вступление в должность 25 мая мэров трех городов на севере Косово анонсировал накануне косовский премьер Альбин Курти. Четвертый градоначальник-албанец приступил к работе в конце минувшей недели. Все они были избраны на выборах 23 апреля, которые из-за сербского бойкота прошли при рекордно низкой явке — всего 3,5%. Причем только в Северной Митровице новоизбранный мэр присягал в здании городской администрации, остальные трое давали присягу в албанских селах в помещении местных школ.

25 мая было последним днем, когда мэры должны были вступить в должность. По косовским законам, если новоизбранный градоначальник не примет присягу в течение 30 дней, назначаются новые местные выборы.

Альбин Курти назвал вступление новых мэров в должность «прогрессом, который должен стать нормой». С сербской стороны отреагировали иначе.

Руководство главной партии косовских сербов «Сербский список», которая действует при поддержке и под контролем Белграда, объявило, что с вступлением в должность на севере Косово мэров-албанцев началась «оккупация севера».

Партийные лидеры предупредили, что «с 1 июня сербы будут защищать себя от репрессий косовского правительства всеми доступными средствами». А зампред «Сербского списка» Игор Симич высказался еще жестче: «Эта, как любая другая оккупация, имеет свое начало и свой конец. Она закончится, когда сербы того захотят». Ни он, ни другие лидеры косовских сербов не стали уточнять, как они собираются реализовать свои угрозы и какими средствами намерены противостоять «оккупации».

Лидеры «Сербского списка», по сути, повторили предупреждение президента Сербии Александра Вучича, сделанное им сразу после апрельских выборов на севере Косово. Тогда глава Сербии объявил, что «во всех четырех сербских муниципалитетах поставлены оккупационные гауляйтеры, но у любой оккупации неизбежен конец», и предрек «вступление в глубочайший кризис в предстоящие месяцы и годы».

На предупреждения и угрозы сербской стороны в правительстве Косово отреагировали спокойно. «Никто на сербов на севере Косово не нападает,— заявили там.— Главная угроза для сербов исходит от "Сербского списка" и преступных группировок, действующих по диктату из Белграда».

Тем не менее очевидно, что ситуация в Косово стала вновь накаляться. И это грозит взорвать запущенный ЕС и США процесс нормализации отношений между Белградом и Приштиной.

Региональные эксперты не исключают, что в создавшейся ситуации обе стороны играют на обострение. «Складывается впечатление, что Косово и Сербия хотели бы избежать реализации Соглашения о нормализации взаимных отношений,— говорит директор сербского Центра региональных проблем Александр Попов.— Александра Вучича после долгого времени затишья сотрясают массовые протесты, и он заинтересован в переключении внимания на север Косово, чтобы сказать (оппозиции.— “Ъ”): вы здесь ослабляете Сербию, а на севере Косово сербы под угрозой». Интерес Приштины, по мнению экспертов, может быть в попытке оттянуть формирование Сообщества сербских муниципалитетов.

В складывающейся ситуации США и ЕС пытаются не допустить нового обострения. 25 мая в Приштину прибыл комиссар ЕС по вопросам расширения Оливер Вархейи для встречи с президентом Вьосой Османи, премьером Альбином Курти и лидерами оппозиции. А перед вступлением в должность новых мэров в северных косовских городах с президентом Сербии Александром Вучичем телефонную конференцию провели специальный советник Госдепа США Дерек Шолле, американский эмиссар на Балканах Гейбриел Эскобар и посол США в Белграде Кристофер Хилл. После общения с высокопоставленными американскими чиновниками глава Сербии высказался в более примирительном тоне: «Прошу сербов (в Косово.— “Ъ”) сохранить мир, а они (мэры-албанцы.— “Ъ”) никогда не будут признаны градоначальниками».