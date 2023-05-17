Сербия и Косово разошлись по сообществу

Проходящие под эгидой ЕС переговоры Сербии и Косово о нормализации отношений фактически зашли в тупик. Встреча главных переговорщиков сторон в Брюсселе завершилась в понедельник вечером без результата. Главной проблемой остается вопрос о создании в Косово Сообщества сербских муниципалитетов. А без его решения, как признают европейские дипломатические источники “Ъ”, «реализация уже одобренного Белградом и Приштиной плана ЕС по нормализации их взаимных отношений вряд ли продвинется». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ognen Teofilovski / Reuters Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Встреча главных переговорщиков Сербии и Косово Петара Петковича и Бесника Бислими в Брюсселе стала продолжением состоявшихся там же переговоров сербского президента Александра Вучича и косовского премьера Альбина Курти. 2 мая они приступили к обсуждению едва ли не ключевого пункта плана ЕС по нормализации отношений между Белградом и Приштиной — проекта создания в Косово Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ). Однако тот саммит показал, что позиции сторон в этом вопросе чуть ли не диаметрально противоположны (см. “Ъ” от 4 мая). Более того, сразу после брюссельской встречи Альбин Курти, несмотря на возражения Евросоюза, распустил группу экспертов, которые представили в Брюсселе проект ССМ, объявив, что их задача выполнена.

Для подготовки встречи главных переговорщиков сторон спецпредставитель ЕС по Балканам Мирослав Лайчак посетил в конце минувшей недели Приштину и Белград, где провел переговоры с косовским и сербским руководством. По завершении косовской части турне Мирослав Лайчак сделал обнадеживающее заявление, сказав, что едет в Белград «с хорошими новостями, касающимися формирования Сообщества сербских муниципалитетов». Тогда же появилась информация, что вырисовывается возможная модель ССМ.

Альбин Курти, отвергнувший подготовленный сербскими экспертами проект ССМ, который, по его словам, демонстрирует «желание Сербии создать новую Республику Сербскую (образование на территории Боснии и Герцеговины.— “Ъ”)», предложил использовать хорватскую модель для нацменьшинств, а точнее, модель Сербского национального веча в Хорватии. В косовском правительстве объяснили этот выбор тем, что, во-первых, «с Хорватией у Косово общее прошлое, связанное с распадом Югославии», а во-вторых, «Сербия ранее согласилась с хорватской моделью».

Сербское национальное вече действует как орган самоуправления сербов в Хорватии и служит для реализации их прав в различных областях: культуры, веры, образования, экономики и других. Вече имеет своего председателя, президиум и Скупщину (парламент). Взаимодействует с центральными и местными органами власти, а также международными организациями. Финансируется из бюджета Хорватии, а также за счет внешних доноров и собственных доходов.

После переговоров в Белграде в пятницу никаких оптимистических заявлений Мирослав Лайчак уже не делал. На встрече главных переговорщиков Сербии и Косово, которая продолжалась весь понедельник в Брюсселе, прорыва тоже не произошло.

Петар Петкович по итогам переговоров заявил, что «сербская сторона настаивала на формировании в Косово Сообщества муниципалитетов с сербским большинством, но конкретных ответов не получила». Бесник Бислими был еще менее конкретен, сказав лишь, что «переговоры велись обо всем, что касается реализации соглашения». Столь же неопределенно высказался и Мирослав Лайчак. «Разговор шел о том, как обеспечить прогресс в реализации достигнутого соглашения (о нормализации отношений.— “Ъ”) с целью разъяснения остающихся открытыми вопросов. Дискуссия будет продолжена»,— заявил спецпредставитель ЕС. Ни сроков «продолжения дискуссии», ни будущих шагов со стороны Евросоюза в сербско-косовском диалоге Мирослав Лайчак не обозначил.

«Возможности выхода сторон на договоренность по созданию Сообщества сербских муниципалитетов в ближайшее время просматриваются слабо,— признает один из европейских дипломатических источников “Ъ”.— Косово сейчас продвигает хорватскую модель, Сербия добивается формирования сообщества по территориальному принципу и с широкими полномочиями, что для Приштины абсолютно неприемлемо. Идею создания в Косово "государства в государстве" не поддерживают и ЕС с США. А без решения этого вопроса продвижение к общей нормализации отношений между Белградом и Приштиной вряд ли возможно».