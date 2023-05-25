У каких стран на вооружении есть истребители F-16

На саммите G7 в Хиросиме США одобрили передачу Украине истребителей F-16 американского производства. В ряде европейских стран уже началось обучение украинских летчиков. Когда именно может произойти передача самолетов и какие страны будут их поставлять, пока не обсуждается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Болгария, Словакия и Филиппины - только заказанные

Болгария, Словакия и Филиппины - только заказанные



По данным портала FlightGlobal, по всему миру в эксплуатации находятся 2,8 тыс. F-16. По данным на конец 2022 года, они есть в авиапарках 25 стран. Помимо США большими запасами располагают Турция, Израиль, Египет, Южная Корея, Греция и Тайвань. На все эти страны вместе приходится три четверти мирового авиапарка F-16. По несколько десятков самолетов есть у таких европейских стран, как Бельгия, Польша, Дания и Нидерланды.