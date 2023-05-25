Пентагон надеется, что Запад начнет обучение украинских пилотов в ближайшие недели

Министр обороны США Ллойд Остин надеется, что обучение пилотов с Украины начнется в странах Запада в ближайшее время. Он заявил об этом на виртуальном заседании группы стран по координации украинской помощи, передает Associated Press.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Elizabeth Frantz, Reuters Фото: Elizabeth Frantz, Reuters

«Мы надеемся, что обучение начнется в предстоящие недели. Это еще больше укрепит и улучшит возможности украинских военно-воздушных сил в долгосрочной перспективе. Эти новые совместные усилия посылают мощный сигнал о нашем единстве и долгосрочной приверженности самообороне Украины»,— сказал господин Остин.

Представитель британского правительства ранее сообщил о скором начале обучения около 20 украинских пилотов. По информации Foreign Policy, Великобритания станет первой страной, которая начнет тренировки пилотов.

Верховный представитель Евросоюза по международным делам и безопасности Жозеп Боррель ранее сообщал, что подготовка пилотов уже началась в ряде стран. Это произошло спустя несколько дней после того, как решение по обучению одобрил президент США Джо Байден.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Киев получил пилотный проект».

Леонид Уварчев