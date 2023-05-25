Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пентагон надеется, что Запад начнет обучение украинских пилотов в ближайшие недели

Министр обороны США Ллойд Остин надеется, что обучение пилотов с Украины начнется в странах Запада в ближайшее время. Он заявил об этом на виртуальном заседании группы стран по координации украинской помощи, передает Associated Press.

Фото: Elizabeth Frantz, Reuters

Фото: Elizabeth Frantz, Reuters

«Мы надеемся, что обучение начнется в предстоящие недели. Это еще больше укрепит и улучшит возможности украинских военно-воздушных сил в долгосрочной перспективе. Эти новые совместные усилия посылают мощный сигнал о нашем единстве и долгосрочной приверженности самообороне Украины»,— сказал господин Остин.

Представитель британского правительства ранее сообщил о скором начале обучения около 20 украинских пилотов. По информации Foreign Policy, Великобритания станет первой страной, которая начнет тренировки пилотов.

Верховный представитель Евросоюза по международным делам и безопасности Жозеп Боррель ранее сообщал, что подготовка пилотов уже началась в ряде стран. Это произошло спустя несколько дней после того, как решение по обучению одобрил президент США Джо Байден.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Киев получил пилотный проект».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...