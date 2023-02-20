Фильмы и сериалы Disney уберут из каталога ivi с 28 февраля

С 28 февраля фильмы и сериалы американской студии Disney будут недоступны в российском онлайн-кинотеатре ivi, следует из сообщения на сайте видеосервиса. Cервис рекомендует купить продукцию кинокомпании, чтобы сохранить доступ к ней после 28 февраля.

«Вечная классика Disney доступна до 28 февраля»,— говорится на сайте ivi. В пояснении к нескольким фильмам Disney на сервисе указано, что они доступны до 1 марта.

Уведомление о том, что продукция Disney доступна только до 28 февраля, есть также на сайте «Кинопоиска». Ограничение, в частности, коснется фильмов «Король Лев», «Один дома», мультфильмов «Холодное сердце», «История игрушек», всех частей «Звездных войн», фильмов киностудий Marvel и Fox. Аналогичную информацию сообщали «Тинькофф Журналу» в Okko.

10 февраля «Ведомости» сообщали, что в марте заканчиваются лицензионные контракты на показ сериалов и фильмов Disney в России. Disney остановила выход своих премьер в российском прокате в марте 2022 года. Однако студия разрешила российским видеосервисам транслировать ее продукцию до окончания лицензионных контрактов. Disney заверила, что не намерена их продлевать или заключать новые.

После начала военной операции на Украине помимо Disney работу в России приостановили кинокомпании Warner Bros., Sony, Paramount и Universal Pictures. По данным аналитической компании TelecomDaily, к осени 2022 года количество зарубежного контента у «Кинопоиска» и Okko сократилось на 5%, у ivi — на 42%.

Лусине Баласян