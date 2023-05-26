Балтийский завод построит атомный «заправщик» для ледоколов

АО «Балтийский завод» (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации, ОСК) подписало контракт на строительство многофункционального судна атомно-технологического обслуживания (МСАТО). Заказчиком выступает ФГУП «Атомфлот» (ГК «Росатом»). Планируемый срок сдачи — 2029 год. По словам экспертов, судно является важным объектом для инфраструктуры «Атомфлота», так как позволит обеспечить безопасную эксплуатацию атомных ледоколов и других объектов в долгосрочной перспективе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Балтийский завод определен единственным исполнителем госконтракта на строительство МСАТО проекта 22770 распоряжением правительства РФ, об этом сообщила пресс-служба ОСК. Как уточняется в релизе, срок сдачи судна намечен на 2029 год. Сумма контракта не раскрывается. Известно, что финансирование будет производиться в равных долях за счет инвестпрограммы «Росатома» и федерального бюджета.

МСАТО предназначается для выполнения полного комплекса работ по перезарядке ядерных энергетических установок действующих атомных ледоколов, а также ПАТЭС «Академик Ломоносов» (и в перспективе — модернизированных плавучих энергоблоков). Среди задач судна — обеспечение операций по перезарядке реакторов атомных ледоколов, хранение свежего и отработавшего ядерного топлива. Строительство предусмотрено в соответствии с планом развития Севморпути. В настоящее время работы по перезарядке реакторов атомных ледоколов предыдущих поколений обеспечивает плавбаза «Имандра», но ее возможности не рассчитаны на обслуживание новых мощностей российской ледокольной группировки.

Длина МСАТО составляет 158,8 м, ширина — 26 м, водоизмещение — 22,6 тыс. тонн, мощность энергетической установки — 9,28 МВт, скорость — 12 узлов.

«Переход на контракты полного жизненного цикла — это современная тенденция в очень многих отраслях. Поэтому, строя сегодня атомные ледоколы, надо одновременно думать о том, как эффективно и экономично проводить их техобслуживание через 10, 20, 30 лет»,— отметил генеральный директор ОСК Алексей Рахманов.

В настоящее время верфь строит атомоходы для «Росатома» (проект серии 22220). Заключено три контракта на строительство пяти атомных ледоколов. Уже построены и сданы три атомохода: «Арктика» (головной, стоимостью 37 млрд рублей) и серийные «Сибирь» и «Урал» общей стоимостью 84,4 млрд рублей. Сдача двух атомоходов «Якутия» и «Чукотка» общей стоимостью 100 млрд рублей запланирована на 2024 и 2025 годы соответственно. В марте 2023 года сообщалось (см. «Ъ-СПб» от 28.03.2023) о заключенных контрактах на строительство пятого (закладка в мае 2021 года) и шестого ледоколов (закладка судна в октябре 2025 года).

На строящихся ледоколах дизель-генераторы должна была поставить финская компания Wartsila. Однако она ушла с рынка, забрав аванс. Балтийский завод нашел альтернативу в части позиций, в том числе за счет возобновления собственного производства, а к финской компании подал иск (см. «Ъ-СПб» от 16.08.2022). 25 мая 2023 года, согласно данным картотеки Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти, суд полностью удовлетворил иск предприятия на сумму €5,1 млн с Wartsila Solutions.

Несколько лет назад Балтийский завод находился в кризисной ситуации, аудиторы высказывали сомнение в способности предприятия продолжать деятельность. По данным «СПАРК-Интерфакс», предприятие с 2018 года наращивало убыток: по итогам 2018 года он составил 1 млрд рублей, по итогам 2019-го — 6,4 млрд, по итогам 2020-го — 7,9 млрд. Финансовая отчетность за 2021–2022 годы не раскрывается.

Однако после заключения контрактов с «Атомфлотом» на строительство атомных ледоколов проекта серии 22220 ситуация изменилась. Кроме того, в мае 2023 года на предприятии произошла смена генерального директора завода. Руководившего почти десять лет Алексея Кадилова сменил экс-глава ПАО «Ижорские заводы» Юрий Гордиенков, который перед назначением находился на предприятии в должности спецпредставителя «Росатома». Эксперты связывали (см. «Ъ-СПб» от 05.05.2023) назначение с дальнейшей передачей контроля над Балтийским заводом от ОСК госкорпорации. Сейчас «Росатом» обеспечивает 90% загрузки завода.

«Для выполнения нового контракта на фоне существующих обязательств по строительству атомных ледоколов по проекту 22220 предприятию требуются модернизация и переход на методы крупноблочного строительства. Проблема заключается не только в расширении производственных площадок, но и в наличии необходимого оборудования и комплектующих. Так, при выполнении контракта 22220 предприятие столкнулось с прекращением поставок финского оборудования. В настоящий момент альтернативные поставщики по большей части позиций найдены в дружественных странах, кроме того, часть необходимого оборудования будет изготавливаться собственными силами или закупаться в стране у других предприятий. Это дает основания полагать, что с проблем с выполнением нового контракта не возникнет»,— полагает доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Плеханова Ирина Фатьянова.

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов отмечает, что создание МСАТО позволит выполнять работу по обслуживанию атомных ледоколов быстрее, а значит — дешевле. «Ориентировочная стоимость строительства такого судна может быть сравнима со стоимостью постройки атомного ледокола, но, учитывая профиль судна и количество оборудования, которое для него необходимо, не исключено, что данный проект может быть дороже на 7–12% стоимости атомохода. Ключевым вопросом в данном проекте является его оснащение всем необходимым, и решать его необходимо уже сейчас, чтобы не задерживать ввод судна в эксплуатацию»,— комментирует эксперт.

Алла Михеенко