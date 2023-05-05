Балтийский завод получил атомного директора

Новым генеральным директором АО «Балтийский завод» (входит в ОА «Объединенная судостроительная корпорация») стал экс-глава ПАО «Ижорские заводы» Юрий Гордиенков. Он сменил на посту Алексея Кадилова, около десяти лет руководившего предприятием. Аналитики обратили внимание, что перед назначением господин Гордиенко находился на предприятии в должности спецпредставителя «Росатома», основного заказчика верфи. Кадровая перестановка — это логичный шаг в рамках передачи контроля над Балтийским заводом от ОСК госкорпорации, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Верфь с 2012 года реализует проект 22220 по строительству атомоходов, заказчиком которых выступает ФГУП «Атомфлот», принадлежащий «Росатому»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Верфь с 2012 года реализует проект 22220 по строительству атомоходов, заказчиком которых выступает ФГУП «Атомфлот», принадлежащий «Росатому»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Совет директоров АО «Балтийский завод» принял решение об избрании Юрия Гордиенкова на должность генерального директора завода сроком на пять лет. Об этом 3 мая официально сообщила пресс-служба ОСК. Глава госкорпорации Алексей Рахманов в качестве стратегической задачи перед новым руководителем обозначил развитие верфи с точки зрения увеличения объемов производства. «Заводу необходимы техническая модернизация и переход на современные методы крупноблочного строительства»,— подчеркнул господин Рахманов.

Алексей Кадилов возглавлял Балтийский завод с ноября 2013 года. Он покинул пост по соглашению сторон в апреле 2023 года. Эксперты отметили, что господину Кадилову 71 год, возраст предполагающий законный уход на отдых. После него недолгое время исполняющим обязанности главы предприятия был первый замгендиректора ОСК Андрей Бузинов.

Юрий Гордиенков возглавлял ПАО «Ижорские заводы» в течение последних трех лет, но был отправлен в отставку в прошлом году единогласным решением совета директоров. «Примечательно, что на тот момент (в апреле 2023 года.— «Ъ-СПб») господин Гордиенков уже несколько недель находился на Балтийском заводе в должности спецпредставителя "Росатома". С юридической точки зрения АО "Балтийский завод" не связано с "Росатомом", но были планы о передаче контроля над верфью госкорпорации до конца 2023 года. В этой связи назначение является логичным»,— комментирует Ирина Фатьянова, доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Плеханова.

В январе 2023 года Алексей Рахманов в интервью, опубликованном на сайте госкорпорации, заявил о передаче 51% акций Балтийского завода «Росатому», которое обеспечивает 90% загрузки верфи. «Очевидно, что назначение Юрия Гордиенкова, связанного с "Росатомом", ускорит интеграцию верфи с ее основным заказчиком»,— замечает госпожа Фатьянова.

Верфь с 2012 года реализует проект 22220 по строительству атомоходов, заказчиком которых выступает ФГУП «Атомфлот» (принадлежит «Росатому»). Между компаниями заключено три контракта на строительство пяти атомных ледоколов данной серии. Уже построены и сданы три атомохода: «Арктика» (головной, стоимостью 37 млрд рублей) и серийные «Сибирь» и «Урал» общей стоимостью 84,4 млрд рублей. Сдача двух атомоходов «Якутия» и «Чукотка» общей стоимостью 100 млрд рублей запланирована на 2024 и 2025 годы соответственно.

В марте 2023 года заместитель директора Дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Максим Кулинко сообщил о заключенных контрактах на строительство пятого (закладка в мае 2021 года) и шестого ледоколов (закладка судна в октябре 2025 года). Будут использованы как бюджетные (58,9 млрд рублей), так и собственные средства госкорпорации. Кроме того, планируется подписать контракты на строительство ядерного заправщика и четырех модернизированных плавучих энергоблока для Баимского ГОК.

По данным «СПАРК-Интерфакс», предприятие с 2018 года наращивало убыток: по итогам 2018 года он составил 1 млрд рублей, по итогам 2019-го — 6,4 млрд, по итогам 2020-го — 7,9 млрд. Финансовая отчетность за 2021–2022 годы не раскрывается.

«Если владелец — ОСК — принял решение о смене руководителя предприятия, значит, он считает, что положение предприятия устойчивое и замена руководителя не приведет к негативным последствиям. Кадровые перестановки действительно могут быть связаны с тем, что контрольный пакет предприятия планируется передать "Росатому". Кандидатура нового руководителя могла быть согласована "Росатомом", и его замены после передачи пакета не предполагается. Собственно, смена генерального директора как раз и может означать начало процесса передачи пакета акций предприятия. У нового руководителя имеется значительный опыт работы в машиностроении, причем на руководящих должностях — несомненно, этот опыт поможет ему в управлении предприятием, в налаживании взаимоотношений с будущим владельцем контрольного пакета. Новый руководитель может получить поддержку как федеральных органов власти, так и региональных, так как они заинтересованы в стабильной работе предприятия и успешной реализации стоящих перед ним задач»,— полагает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Алла Михеенко