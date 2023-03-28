Верфь колет лед серийным производством

Еще два атомных ледокола для обслуживания Северного морского пути будет заложено на Балтийском заводе в рамках проекта 22220. Закладка первого судна должна состояться в мае 2024 года, второго — в октябре 2025 года. Ранее эксперты называли среди рисков возведения ледоколов отсутствие оборудования. На строящихся ледоколах аналогичной серии — «Чукотка» и «Якутия» — дизель-генераторы должна была поставить финская компания Wartsila. Однако она ушла с рынка, забрав аванс. Балтийский завод нашел альтернативу в части позиций, в том числе за счет возобновления собственного производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению экспертов, продолжение строительства ледоколов серии 22220 позволит Балтийскому заводу защитить свои компетенции

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ По мнению экспертов, продолжение строительства ледоколов серии 22220 позволит Балтийскому заводу защитить свои компетенции

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О поставленных сроках по строительству новых ледоколов сообщил в интервью РИА «Новости» заместитель директора Дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Максим Кулинко. По его словам, уже заключены контракты на строительство пятого и шестого ледоколов. Будут использованы как бюджетные (58,9 млрд рублей), так и собственные средства госкорпорации.

Ранее среди возможных рисков реализации проекта 22220 эксперты называли смену поставщиков оборудования для ледоколов. В частности, финская компания Wartsila должна была предоставить резервные дизель-генераторы, а также дейдвудные уплотнители. Но после февральских событий прошлого года компания прекратила сотрудничество. Верфь направила иски (см. «Ъ-СПб» от 16.08.2022) на €5,1 млн и активизировала поиски замены. В данный момент поставщики найдены, но их не называют.

«Альтернативные поставщики по большей части позиций найдены. Отдельное оборудование переведено в собственное производство, например, мы возобновили производство дейдвудных устройств»,— прокомментировали в пресс-службе Балтийского завода.

Проект 22220 реализуется с 2012 года. Заказчиком серии выступает ФГУП «Атомфлот», исполнителем — АО «Балтийский завод». Между компаниями заключено три контракта на строительство пяти атомных ледоколов данной серии. Уже построены и сданы три атомохода: «Арктика» (головной, стоимостью 37 млрд рублей) и серийные «Сибирь» и «Урал» общей стоимостью 84,4 млрд рублей. Сдача двух атомоходов «Якутия» и «Чукотка» общей стоимостью 100 млрд рублей запланирована на 2024 и 2025 годы соответственно.

Как уточнили «Ъ-СПб» в пресс-службе Балтийского завода, предприятие делает все возможное для соблюдения сроков строительства и сдачи атомных ледоколов «Якутия» и «Чукотка» согласно генеральному графику строительства. «Конечно, риски есть всегда, но на данный момент они минимальны»,— добавили в пресс-службе. Помимо обозначенных атомоходов, в портфеле заказов верфи еще два модернизированных плавучих энергоблока (МПЭБ) проекта 20871.

По словам генерального директора агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, оборудование Wartsila — заменимое. Но назвать поставщика в части некоторых позиций — значит иметь риск подвести его под санкции. «Балтийский завод справится с задачей в поставленные сроки при стабильном финансировании, которое "Росатом" может обеспечить. Тем более что сейчас наиболее эффективный инструмент обеспечить Северный морской путь ледокольной проводкой — это продолжение серийного строительства проекта 22220. Так как ранее обозначенный лидер в данной сфере — верфь ССК "Звезда" — испытывает финансовые, кадровые проблемы и сложности с поставками судового комплектующего оборудования»,— поясняет аналитик.

Ледоколы серии проекта 22220 обладают следующими характеристиками: длина — 174 м, ширина — 34 м, мощность — 60 МВт (на валах), водоизмещение — 33,54 тыс. тонн, расчетный срок службы — 40 лет, численность экипажа — 54 человека. Они предназначены для работы в акватории Северного морского пути, в частности, в задачи входит обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран АТР.

О стабильности функционирования Балтийского завода говорит и расширение штата его сотрудников, считает доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ им. Плеханова Ольга Тарасова. «Если в 2012 году, когда подписывались первые контракты на строительство ледоколов новой серии, на предприятии работало 1200 человек, то сегодня их число составляет 6000. Как известно, новые ледоколы имеют длительный проектный срок эксплуатации — более 40 лет, а их ввод в строй позволит "Росатому" эффективно обслуживать функционирование Северного морского пути. Кроме того, будет решена более чем актуальная проблема замены действующих ледоколов и тем самым — обеспечены интересы ряда системообразующих компаний, работающих в Заполярье (таких как НОВАТЭК, "Восток-Ойл", Баимский ГОК)»,— комментирует эксперт.

«Учитывая, что закладка ледоколов состоится лишь в 2024 и в 2025 годах, маловероятно, что риски являются значительными. Например, финансирование проектов планируется из нескольких источников, то есть проблемы со средствами вряд ли возникнут. На поиск различного оборудования также есть время, до оснащения ледоколов еще много времени, причем продукцию могут поставить как отечественные компании, так и производители оборудования из дружественных стран. В стране реализуют федеральный проект "Северный морской путь", входящий в транспортную часть Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Поставлена задача — перевозка 80 млн тонн грузов по трассам Севморпути к 2024 году, а к 2035 году — до 130 млн тонн, так что ледоколы для увеличения объема перевозок точно понадобятся. Их строительство позволит предприятию защитить свои компетенции, что имеет значение для строительства прочего оборудования и техники для работы в море, сохранения позиций РФ среди технологически развитых государств»,— добавляет Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент».

Алла Михеенко