ФССП копит производства

Злостных должников в России стало на четверть больше. Сейчас в Федеральной службе судебных приставов почти 14,5 млн исполнительных производств. Данные ведомства приводят «Известия». Общая сумма долгов по кредитам достигла 2 трлн руб., и цифра сопоставима с прошлыми периодами, отметили в службе. Почему должников становится больше? Разбирался Даниил Бабкин.

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Одно из очевидных объяснений — ухудшение экономической ситуации из-за санкций. Хотя Росстат сообщал о падении реальных зарплат в прошлом году лишь на 1%. А в начале мая служба доложила, что за чертой бедности впервые оказалось меньше 10% россиян. Правда, произошло это после того, как Росстат изменил методику подсчета. На закредитованность сильно повлияла и льготная ипотека в ковидные времена, говорит управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов:

«Снижение платежеспособного спроса и общее ухудшение кредитоспособности розничных заемщиков, которое связано прежде всего с периодом активного роста задолженности еще с 2020 года, когда на фоне низких и стабильных ставок люди достаточно активно закредитовывались. Поэтому долговая нагрузка сильно выросла и, что хуже всего, выросла в условиях, когда реальные доходы граждан в лучшем случае стагнировали, а инфляция периодически усиливалась».

Общая сумма долгов россиян превысила 2 трлн руб. А больше всего неплательщиков оказалось в Башкортостане, Краснодарском и Красноярском краях, в Московской и Свердловской областях. Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев признает, что главные причины экономические. Но первично другое: кредитным организациям стало тяжелее найти должников, и они вынуждены обращаться в суд.

«Достаточно большое количество должников оказываются неконтактными — они не выходят на связь. Что касается поиска информации по должнику, который стал таковым, ты или должен иметь его согласие и искать во всех государственных информационных системах, или бегать за ним, чтобы получить это разрешение. Кредиторам не остается ничего, кроме как идти в суд и дальше начинать автоматизацию. Именно поэтому мы видим резкий рост количества судебных решений в пользу банков и, соответственно, кратный рост исполнительных дел, который есть у приставов»,— говорит Эльман Мехтиев.

По данным ЦБ, долги есть примерно у четверти российских семей, средняя сумма которых 140 тыс. руб. Но в основном граждане уклоняются от выплат осознанно, а не из-за тяжелой ситуации, уверен заместитель директора группы компаний «Финансовые услуги» Григорий Галицких:

«Ситуации, когда человек действительно находится в тяжелейшем положении, единичны. Как правило, эти люди очень ответственны.

Они приходят, честно пытаются объяснить, решить вопрос, показывают документы и прочее. Все остальные случаи связаны с людьми, которые сознательно не обслуживают долг, пользуясь дырами в системе для ухода от исполнения обязательств. У нас есть задолженности с дюрацией больше 10 лет. Год-три там может ничего не происходить, а потом по нему появляется информация — выясняется, что человек прекрасно живет, у него есть квартиры, машины, доходы и так далее».

Россияне между тем все активнее банкротятся, сообщили на днях в Верховном суде. С января по март они участвовали в 70 тыс. дел о несостоятельности, что почти на треть больше, чем в прошлом году.

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Илья Сизов