Число невыездных должников в РФ достигло рекордного показателя

Число граждан России с ограничением в праве выезда из страны к концу 2022 года достигло 8 млн, что является рекордным показателем за все время ведения такого учета после принятия соответствующего закона в 2008 году. Данные статистики предоставила ТАСС Федеральная служба судебных приставов России (ФССП).

В ведомстве сообщили, что в конце 2021 года количество должников с ограничением выезда за границу составляло 4,6 млн человек. При этом, отметили в агентстве, статистика свидетельствует о динамике роста таких случаев. В 2012 году невыездными считались 300 тыс. должников, в 2016-м — около 1 млн, в 2019-м — 3,4 млн, передает ТАСС.

Закон, запрещающий должникам выезд за пределы России, был принят в 2008 году. Ранее такой запрет действовал только в отношении должников по алиментам. По информации агентства, в России чаще всего невыездными становятся из-за долгов по алиментам, кредитным платежам и оплате жилищно-коммунальных услуг. ФССП выносит постановления об ограничении на выезд за рубеж в тех случаях, когда сумма долга гражданина по алиментам превышает 10 тыс. руб., а по остальным платежам — 30 тыс. руб.

Эрдни Кагалтынов