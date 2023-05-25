В «квартале красных фонарей» Амстердама вступил в силу запрет на курение марихуаны

Сегодня начал действовать запрет на курение марихуаны на улицах «квартала красных фонарей» Амстердама, сообщает Reuters. За нарушение запрета предусмотрен штраф €100. При этом курить марихуану по-прежнему можно будет в кофешопах и на их террасах.

Запрет на курение марихуаны на улицах популярного у туристов района был введен мэром города Фемке Халсемой в рамках масштабной программы по улучшению условий жизни местных жителей и условий труда работниц сферы сексуальных услуг, а также снижению уровня преступности и употребления наркотиков и алкоголя. Среди прочих мер глава города хочет также перенести заведения секс-услуг из центра города в какой-нибудь пригород, создав что-то вроде «центра эротики». Однако этот план уже вызвал негодование как жителей пригородных районов Амстердама, так и представителей секс-индустрии города.

Кирилл Сарханянц