Жители Амстердама протестуют против перемещения «квартала красных фонарей» в их районы

В Амстердаме проходят массовые протесты жителей пригородов, которые мэр города Фемке Халсема рассматривает в качестве варианта для перемещения туда популярного среди туристов «квартала красных фонарей» — Де Валлен. Мэр хочет убрать заведения секс-услуг из центра города и разместить их в каком-нибудь пригороде, создав что-то вроде «центра эротики». Этот план вызвал негодование как жителей Амстердама, так и самих представителей секс-индустрии города, сообщает AFP.

Госпожа Халсема с 2019 года продвигала планы переустройства квартала Де Валлен, которые предусматривали в числе прочего перемещение заведений секс-услуг из центра Амстердама в пригороды, а также существенное изменение правил работы этих заведений. Цель, по словам мэра, сделать центр города более спокойным, чистым и безопасным, убрав из него район, привлекающий преступников, пьяных туристов и дебоширов. Мэру удалось добиться реализации второй части программы, и с 1 апреля изменились часы работы таких заведений и возросла плата за аренду помещений. Однако, по мнению представителей секс-индустрии города, новые правила сделали их работу менее безопасной. И они уже больше недели выходят протестовать против введенных изменений.

Теперь же к ним присоединились и другие жители Амстердама, которые протестуют против второй части плана мэрии. Согласно обнародованным планам, конкретное место размещения «центра эротики» должно быть найдено до конца этого года. Среди протестующих много пожилых людей или людей, имеющих детей. И все они выступают против того, чтобы в их пригороде, по соседству с их домами, со школами, появился «центр эротики». Среди тех, кто недоволен перемещением заведений секс-услуг, оказалось и Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Его новая штаб-квартира разместилась в южном пригороде Амстердама — один из предложенных участков для «центра эротики» находится как раз по соседству.

Алена Миклашевская