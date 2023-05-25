Жапаров предложил разрешить трудовым мигрантам оформлять документы удаленно

Президент Киргизии Садыр Жапаров считает, что страны ЕАЭС должны разрешить мигрантам оформлять необходимые для трудоустройства документы в дистанционном формате. В качестве первого шага он предложил проработать возможность признания результатов медосмотра, пройденного в стране выезда, по аналогии с работой приложения «Путешествую без COVID-19».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Садыр Жапаров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Садыр Жапаров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Трудящиеся граждане наших стран должны иметь облегченные условия для реализации своих трудовых прав на территории любого из государств-членов союза. Современные технологии позволяют значительно упростить прохождение нашими гражданами требуемых административных процедур государственного трудоустройства. Необходимо представить возможность гражданам выполнять действия, требуемые при трудоустройстве в другой стране, в электронном формате, в том числе и находясь в стране своей гражданской принадлежности»,— сказал господин Жапаров на заседании Высшего экономического совета ЕАЭС. Трансляция ведется в YouTube-канале Евразийской экономической комиссии.

Заседание Высшего экономического совета ЕАЭС проходит в Большом кремлевском дворце в Москве. В нем принимают участие лидеры РФ, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Как Минэкономики РФ предложило повышать производительность труда в ЕАЭС — в материале «Производительность на экспорт».

Леонид Уварчев