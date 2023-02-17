Производительность на экспорт

Минэкономики предложило распространить российский опыт нацпроекта по повышению производительности труда на предприятия стран ЕАЭС и готово консультировать евразийских коллег по поводу внедрения практик бережливого производства без значительных инвестиций. Сейчас заметное влияние на российскую экономику оказывает фактор «дешевого труда» мигрантов из стран союза — из-за доступности такого ресурса предприятия зачастую не хотят инвестировать в технологии и мощности, а предпочитают расширять штат. Конкретные шаги по распространению российских практик будут обсуждаться на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Глава Минэкономики Максим Решетников на семинаре стран ЕАЭС по повышению производительности труда предложил распространять на евразийском пространстве российский опыт в этой сфере. Напомним, в РФ повышение производительности является предметом отдельного нацпроекта и ведется за счет внедрения практик бережливого производства и оптимизации внутренних процессов без больших финансовых вложений. За пять лет участниками нацпроекта стали 4,5 тыс. компаний (с 1,5 млн работников) — в обрабатывающей промышленности, АПК, строительстве, на транспорте и в торговле. Производительность труда и зарплаты у них растут быстрее среднего уровня. Их доходы выросли на 61 млрд руб., что в четыре раза больше затрат государства на нацпроект, а общий вклад участников проекта в рост ВВП превысил 400 млрд руб.

Максим Решетников на семинаре рассказал о разнице в производительности труда: в РФ по данным 2020 года она составляла $33 в час на человека, а в ряде других неназванных стран ЕАЭС — $24 в час. При этом у экономик — мировых лидеров показатель приближается к $100 в час на человека.

Коллеги по ЕАЭС проявили интерес к опыту РФ. В Белоруссии рост производительности труда обеспечивается главным образом за счет повышения технологического уровня и динамики инвестиций. «И только 15% прироста обусловлено совершенствованием организации производства, труда, управления»,— признал министр экономики этой страны Александр Червяков. Министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев предложил провести сессию по производительности труда в рамках Евразийского экономического форума. Конкретные шаги по масштабированию российской практики будут еще обсуждаться на площадке ЕЭК.

Пока же Минэкономики готово оказать консультационную поддержку в создании центров компетенций, которые работают напрямую с компаниями, помогая кратно увеличить выпуск. «Готовы открыть бесплатный доступ к платформам нацпроекта, где собраны лучшие практики и "коробочные" решения по инструментам бережливого производства, отраслевые исследования, ИТ-решения проверенных поставщиков. Последнее особенно актуально тем компаниям, у кого нет в штате своих специалистов по цифровизации»,— добавил Максим Решетников.

Интерес РФ к росту производительности на пространстве ЕАЭС объясняется общим рынком труда и потребностью в импортозамещении, в том числе — силами евразийских поставщиков. Как объяснил министр ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев, российская экономика «подсела на массовый дешевый труд мигрантов», и у предприятий нет мотивации инвестировать в производство, наращивать мощности и внедрять новые технологии: проще нанимать новых сотрудников. Повышение же производительности труда за счет внутренней оптимизации может высвободить средства, которые можно направить на рост выпуска.

Диана Галиева