Защита бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева считает, что прокуратура затягивает суд по делу о покушении на убийство

По мнению адвоката бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева Сергея Колосовского, прокуратура затягивает рассмотрение уголовного дела о покушении на убийство и вымогательстве, повторно вызывая на допрос свидетелей обвинения. Об этом он заявил в разговоре с «Ъ-Урал».

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«Мы были готовы закончить судебное следствие в апреле, но прокуратура решила пойти по второму кругу. Зачем это нужно и сколько свидетелей заново допросят, нам не объясняют. Предполагаю, что повторный вызов связан с тем, что свидетели защиты изначально выступали в суде после них. И теперь, с учетом того, что сказали наши свидетели, прокуратура пытается перелапатить их линию, вызвав своих»,— отметил адвокат.

По мнению Сергея Колосовского, «затягивание процесса» связанно с тем, что прокуратура пытается избежать «развала дела» Виктора Контеева. «Они понимают, что им не удается доказать то, что они инкриминируют. Контеев в этой истории ни при чем. Более того, не было никакого покушения на убийство, из-за которого уже осудили человек восемь. Поэтому сейчас силовики пытаются не допустить, что Контеева признали невиновным, иначе придется пересматривать приговоры тем, кого осудили ранее»,— подчеркнул он.

«Ъ-Урал» обратился в пресс-службу управления Генеральной прокуратуры РФ в Уральском Федеральном округе с просьбой объяснить причины повторного вызова свидетелей. На момент подготовки публикации ответа не поступило.

Виктора Контеева обвиняют в вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ), покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «ж», п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации средств (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).

Напомним, с 2014 года Виктор Контеев отбывает 18-летний срок в колонии строгого режима за получение взятки, вымогательство и подстрекательство к убийствам. Согласно фабуле второго уголовного дела, с марта 2009 года по май 2010 года экс-чиновник и участники созданной им организованной группы вымогали у бизнесмена Максима Краснова 25% долей ООО «Урал» (Курганская область) стоимостью 3,6 млн руб. Оно находилось в городе Петухово на границе с Казахстаном, и занималось растаможкой фур с фруктами из среднеазиатских республик, которые потом отправлялись в уральскую столиу на крупнейшую в регионе овощебазу №4. После отказа Максима Краснова, как полагают следователи, бизнесмена решили убить, но не смогли довести умысел до конца.

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