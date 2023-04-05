Бывший вице-мэр Контеев рассказал, как хотел защитить овощебазу №4 «от захвата криминальными структурами»

Бывший вице-мэра Екатеринбурга Виктор Контеев во время суда рассказал про работу скандальной овощебазы №4. Напомним, бывшего чиновника обвиняют в покушение на убийство бизнесмена Михаила Краснова в 2009 году, а также мошенничество, вымогательство и легализацию имущества. По данным портала 66.ру, Виктор Контеев рассказал, что в 1987 году работал первым заместителем председателя в Орджоникидзевском райисполкоме и курировал, в том числе, работу овощебазы № 4. По его словам, интерес к базе стали проявлять «различные преступные структуры», и в первую очередь ОПС «Уралмаш».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Контеев во время судебного заседания

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Виктор Контеев во время судебного заседания

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Когда Виктор Контеев начал работать в администрации города, то к нему обратился директор Орджоникидзевского райпищеторга Сергей Свешников. Он пожаловался «на попытки со стороны ОПС "Уралмаш" захватить базу, установить там свои порядки». «Коллектив находился в постоянном страхе, работники стали увольняться, опасаясь за свою жизнь. Администрация Екатеринбурга была в то время гарантом стабильности деятельности приватизированных предприятий, принимала участие в разрешении конфликтов», — заявил бывший вице-мэр.

По его словам, единственным вариантом защитить базу было ее выделение из состава ТОО «Орджоникидзевское объединение «Продтовары» в отдельное юридическое лицо.

«Я изложил Свешникову и Русиной (Татьяна Русина, в прошлом директор овощебазы, — «Ъ-Урал»), на каких условиях войду в состав участников общества. Мне будет принадлежать не менее 70% уставного капитала общества, остальное — членам трудового коллектива базы № 4 и магазина № 5. Русина согласилась. Она понимала, что только мой авторитет и мое фактическое участие в деятельности могли спасти базу от захвата ОПС "Уралмаш", в те времена очень могущественной преступной организацией», — объяснил суду Виктор Контеев.

Напомним, с 2014 года Виктор Контеев отбывает 18-летний срок в колонии строгого режима за получение взятки, вымогательство и подстрекательство к убийствам. Согласно фабуле второго уголовного дела, с марта 2009 года по май 2010 года экс-чиновник и участники созданной им организованной группы вымогали у бизнесмена Максима Краснова 25% долей ООО «Урал» (Курганская область) стоимостью 3,6 млн руб. Оно находилось в городе Петухово на границе с Казахстаном, и занималось растаможкой фур с фруктами из среднеазиатских республик, которые потом отправлялись в уральскую столиу на крупнейшую в регионе овощебазу №4. После отказа Максима Краснова, как полагают следователи, бизнесмена решили убить, но не смогли довести умысел до конца.

Адвокат Виктора Контеева Сергей Колосовский рассказал «Ъ-Урал», что данный судебный процесс должен завершиться в мае.

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