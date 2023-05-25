«Не будем забывать, как Александр Соболев вел себя в течение сезона»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев получил четыре матча дисквалификации за неприличный жест в матче с ЦСКА. При этом Контрольно-дисциплинарный комитет РФС полностью оправдал армейского защитника Виллиана Рошу и отменил красную карточку, которую показал ему арбитр Сергей Карасев. Но даже после таких наказаний скандальных ситуаций в российском футболе меньше не станет, уверен спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Те, кто постарше, помнят систему Советского Союза, где коллектив боролся с так называемыми неблагополучными элементами, пытаясь донести до них мягко и доступно, что в обществе жить нужно по правилам. Надо ли говорить, что все это не работало? Сцена собрания в фильме «Афоня» блестяще иллюстрирует всю беспомощность системы перед тем, кому плевать на все, что происходит.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев получил за свой неприличный жест, на первый взгляд, жесткое наказание — четыре матча дисквалификации. Но если разобраться, то это позволит ему пораньше уйти в отпуск на финише сезона, где борьба за чемпионство давно завершена, и попозже начать играть в следующем.

Кто-то уже заявил, что четыре матча дисквалификации — это много. Но давайте не будем забывать, как в течение сезона вел себя господин Соболев: хамил судьям, получал одну желтую карточку за другой и даже не пытался скрывать, что считает свое поведение нормальным. Он говорил об этом в интервью перед дерби: «Я тоже видел такие эмоции, это нормально, когда люди кричат. И судье пихали, это нормально».

Серьезную дисквалификацию в шесть матчей игрок уже получал — за драку с футболистами «Зенита» в Кубке. Свою вину после этого он так и не признал. Меняться Соболев не собирается, о чем он тоже говорил открыто: «Я такой, и я не буду меняться».

За неприличный жест Александр, конечно, извинился в соцсетях, но посмотрите, как развиваются события. Вместо того чтобы осадить нападающего, представители клуба лишь сказали, что осуждают его действия. При этом «Спартак» собирается обжаловать решение КДК. Значит, в клубе уверены, что Соболева наказали не по делу. А раз так, то эмоции футболиста никуда не денутся. Он чувствует поддержку клуба и вряд ли будет себя контролировать. Не говоря уже о том, что про денежный штраф в этой ситуации разговор так и не зашел.

Да и какие штрафы может наложить КДК? Например, Соболева могли оштрафовать на 50 тыс. руб., если учесть его зарплату примерно в 180 млн руб. в год, об этом даже говорить смешно. А дисквалификациями на таких горячих парней влиять бесполезно. Например, тренера «Атлетико» Диего Симеоне за определенный жест лишили €20 тыс. Почему бы таких, как Соболев, не штрафовать на похожие суммы?

Ведь если каждое желание хамить будет приводить к потере пары-тройки миллионов рублей, это взбодрит даже тех, кто не хочет меняться.

В «Спартаке» Соболева, скорее всего, накажут финансово, но даже если так, то система штрафов в нашем футболе в принципе неадекватна, ведь зарплаты у многих игроков в РПЛ исчисляются сотнями миллионов рублей, а штрафы за серьезные проступки всего лишь десятками тысяч. И почему в РФС до сих пор не пересмотрели систему штрафов, непонятно. Создается впечатление, что руководители нашего футбола не могут избавиться от влияния того времени, когда нарушителю даже за серьезный проступок можно было, как тогда говорили, поставить на вид.