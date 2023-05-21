Матч — жесткач

Увенчавшее 28-й тур чемпионата России московское дерби до предела обострило интригу в борьбе за серебро. «Спартак» на своем поле одолел — 2:1 — ЦСКА в матче, который запомнится сложными судейскими решениями, удивительным по непристойности жестом спартаковца Александра Соболева и дублем Квинси Промеса, превратившего его в лучшего бомбардира красно-белых в российских первенствах. Победа вплотную, на расстояние в одно очко, приблизила красно-белых к армейцам, которые занимают второе вслед за уже обеспечившим себе золото «Зенитом» место в таблице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дубль Квинси Промеса (слева) принес «Спартаку» важную победу над ЦСКА, а его автору — статус лучшего бомбардира «Спартака» в чемпионатах России

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Дубль Квинси Промеса (слева) принес «Спартаку» важную победу над ЦСКА, а его автору — статус лучшего бомбардира «Спартака» в чемпионатах России

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Главное российское дерби на протяжении примерно половины тайма рекламировало прежде всего тщательную работу обоих его участников по изучению соперника: ни единой серьезной ошибки, ни единого судорожного движения, которое могло бы помочь создать остроту. Эмоции в эти минуты фонтаном хлестали разве что из спартаковского и армейского тренеров — Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова. Но игроки сохраняли головы холодными.

Впрочем, когда-то же градус должен был все-таки скакнуть вверх. В таких ситуациях для взрыва иногда хватает маленькой искорки. Искоркой, кажется, послужила роскошная с точки зрения ритма атака. Михаил Игнатов отправил мяч в сетку, еще не видя, что боковой арбитр поднял вверх флажок. Офсайд был на самом деле еле заметный, эфемерный, но какая разница, если гол все равно отменили.

Зато после это спартаковского укуса завелся ЦСКА. Иван Обляков, который вообще-то никогда не слыл мастером верховой борьбы, опередив Томаша Тавареша, едва не поразил головой дальний угол. Хесус Медина после мягкой передачи Федора Чалова, пальнул в сетку, но — с внешней ее стороны. Отбитый спартаковским вратарем Александром Селиховым мяч добил Антон Заболотный, но тут микроскопический офсайд испортил уже армейский праздник.

Правда, вскоре он все же состоялся. Это была на самом деле типичная атака ЦСКА, трюк, который он по ходу сезона проворачивал неоднократно. Все вроде бы спокойно. Мяч на армейской половине, в ногах у Игоря Акинфеева. Но он не просто выносит его вперед наобум, а делает акцентированную передачу к штрафной, где всегда готов пободаться Чалов. На сей раз, перевисев Никиту Чернова, он скинул мяч Медине, а перед тем был, по сути, пустой угол, в который летел и долететь, конечно, не успевал Селихов.

«Спартак» отыгрался быстро. Навес Антона Зиньковского справа в гол трансформировал ястребом взмывший в небо Квинси Промес. И это был особенный мяч голландца. Он стал для него 87-м в чемпионатах страны. И теперь именно Промес, обошедший Егора Титова,— лучший бомбардир «Спартака» в российских первенствах.

А во втором тайме случился особенный эпизод совершенно иного рода. Редко московское дерби обходится без чего-нибудь скандального. Нынешнее в коротенький список исключений не попало. Наоборот, ЧП вышло чересчур заметным.

Возле лицевой линии рубились спартаковский форвард Александр Соболев и армейский защитник Виллиан Роша. Соболев, схватив соперника за футболку, повалил его на газон. Роша лежал на спине, а спартаковец, встав перед ним в триумфальной позе, показал такой откровенный жест, такое понятное движение руками ниже пояса, которое, отважься он на него в компании суровых мужиков где-нибудь в тихом гольяновском дворе, наверняка отправило бы его надолго на больничную койку. Сейчас же Соболев отделался красной карточкой от судьи Сергея Карасева. При этом, как ни странно, удаление заработал и Виллиан Роша, хотя в его-то действиях что-то равное действиям Александра Соболева в плане грязи и непристойности разглядеть было трудно. Ну, разве что пытался повторить жест Соболева, объясняя арбитру, что произошло.

Но это оказался не единственный вердикт Карасева, который, видимо, обречен служить предметом жарких дискуссий. Сначала в армейской штрафной Игорь Дивеев, абсолютно чисто выбив мяч у Романа Зобнина, жестко наступил на ногу спартаковскому хавбеку. Зобнин корчился от боли, а Карасева звали смотреть VAR. Тем, кто переживал за «Спартак», наверняка казалось, что пенальти неминуем — чуть ногу же Дивеев оппоненту не оторвал. Карасев, однако, ЦСКА пощадил.

А через несколько минут VAR включился снова. Теперь — после того как другой спартаковец Виктор Мозес, оказавшись — тоже в чужой штрафной — между двух армейских защитников, кувыркнулся, словно под ним взорвалась мина. И тем, кто переживал за ЦСКА, наверняка казалось, что тут-то ничего страшного гостям не грозит, что фантастический артистизм Мозеса — не повод для сурового наказания арамейцев. Но Карасев увидел, надо полагать, что нападающего, пусть легонько, ударили по ноге,— и указал на одиннадцатиметровую отметку, а бригада VAR согласилась с его решением.

Пенальти бил, естественно, Квинси Промес. И Игорь Акинфеев очутился в сантиметрах от того, чтобы превратиться в безусловного героя матча, угадав, куда будет целить Промес и достав мяч в углу. Но героем стал именно его противник. Промес голодным хищником метнулся к отбитому мячу и в падении, опередив Бактиёра Зайнутдинова, все же вогнал его в ворота.

Этот результат скорее обострил борьбу за медали в чемпионате России. Или правильнее будет сказать, что он точно обострил борьбу за серебро, если принять во внимание результат другого важного матча 28-го тура. В нем совсем недавно являвшийся ближайшим преследователем «Зенита» «Ростов» продолжил странную серию весенних неудач. Вслед за «Факелом» и «Сочи» его на своем поле обыграл — 3:0 — «Краснодар».

«Спартак» приблизился к идущему вторым в чемпионате ЦСКА на расстояние в одно очко. А вот «Ростов» от спартаковцев отделяют три балла. «Спартаку» хорошие шансы в гонке за серебром обеспечивает и преимущество в очных встречах над армейцами, и финишный календарь. Он у него гораздо проще, чем у обоих конкурентов,— встречи с находящимися в нижней половине таблицы «Пари Нижним Новгородом» и «Крыльями Советов». ЦСКА и «Ростову» же предстоит сыграть друг с другом, возможно, в решающем с точки зрения борьбы за призы матче. Он состоится в заключительном туре в Москве. В туре, ему предшествующем, армейцы отправятся в гости к «Краснодару», а ростовчане примут «Ахмат», про который надо знать, что он тоже еще не лишился медальных перспектив.

Алексей Доспехов