Александра Соболева дисквалифицировали на четыре матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) провел заседание, на котором было принято несколько решений по поводу резонансных эпизодов матча 28-го тура Российской премьер-лиги «Спартак»—ЦСКА, завершившегося со счетом 2:1 в пользу хозяев. Нападающий «Спартака» Александр Соболев, получивший от арбитра Сергея Карасева красную карточку за непристойный жест в адрес защитника армейцев бразильца Виллиана Роши, дисквалифицирован на четыре матча. По словам главы комитета Артура Григорьянца, поступок форварда «носит циничный характер», кроме того, это не первое грубое нарушение Соболева, хотя предыдущие проступки были по другим статьям регламента. «Спартак» уже заявил, что обжалует решение КДК, получив его полный текст.

Также КДК отменил красную карточку, полученную Виллианом Рошей, который пытался привлечь внимание судей к действиям Соболева таким же непристойным жестом. «В действиях игрока не было определенного умысла оскорбить помощника или кого-либо, а показанный им жест при помощи "языка тела" был обусловлен незнанием игроком русского или английского языка и являлся объяснением поведения Соболева»,— говорится в сообщении на официальном сайте РФС. Кроме того, КДК оштрафовал полузащитника ЦСКА Сашу Зделара за крики в адрес линейного арбитра Дмитрия Чельцова в подтрибунном помещении на 50 тыс. руб., а «Спартаку» за скандирование болельщиками ненормативной лексики запрещено пускать зрителей в сектор Д-120 на первый домашний матч сезона-2023/24.

Тем временем Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным решение арбитров не засчитывать гол полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова в ворота ЦСКА на 21-й минуте из-за офсайда, которого на самом деле не было. Также в ЭСК РФС отметили, что Карасев верно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 83-й минуте матча и правильно указал на 11-метровую отметку на 87-й минуте, после чего Квинси Промес забил решающий гол.

Евгений Федяков